В культурной столице засияют световые инсталляции: в Тартумаа пройдет фестиваль света

С 30 сентября по 5 октября в Тартумаа пройдет десятый Фестиваль света / Valguse festival . В этом году в программе культурной столицы фестиваль носит название „Встреча“ и посвящен расширению границ и новым знаниям. Открытие фестиваля состоялось 30 сентября на территории Тартуского аэропорта и Эстонской летной академии, где была представлена звуковая и световая инсталляция „Приземление“. Мероприятие продлится 2-3 октября в Tõravere Tartu Observatoorium и завершится 5 октября в Ныо.

На этой неделе с 1 по 5 октября проходит Viljandi Pärandusfestival , который знакомит с наследием национальной культуры и тем, как оно обогащает современную среду. Программа фестиваля включает в себя международную конференцию „Наследие на службе устойчивого ообщества“, мастер-классы для деятелей народной культуры, а также праздничный вечер с мастер-классами и концертами.

Также на этой неделе серия передвижных постановок LÄBI LINNA доберется до южной границы. 4-12 октября актеры выступят на площадях и певческих сценах Валга и Валка, на улицах и в театрах, в залах и потайных проходах. Постановки будут представлены на эстонском и латышском языках.

Мероприятия культурной столицы 30 сентября - 6 октября:

30.09–5.10 Волость Эльва 3 €

Valguse festival 2024 „Kohtumine “ 30.09–5.10 Tartu Lennujaam, Eesti Lennuakadeemia, Tõravere, Nõo, Вход свободный

Viljandi Pärandusfestival 1.–5.10 Viljandi Pärimusmuusika Ait, Вход свободный

Выставка „Laua ümber koos “ 1.10–31.01.2025 Viljandi muuseum 3–5 €

III Eesti Zero Waste konverents 2.–3.10 Тарту | Eesti Maaülikooli Tehnikamaja 55–95 €

Seto kultuuri nätal 3.–9.10 Волость Сетомаа | Сетомаа, Вход свободный

Usaldus=ellujäämine?! Kust tuleb ja kuhu kaob usaldus ning kuidas jääda ellu? 3.10 в 10 часов, Тарту | Tartu Ülikooli muuseum, Вход свободный (необходима предварительная регистрация)