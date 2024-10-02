В культурной столице засияют световые инсталляции: в Тартумаа пройдет фестиваль света
Уже начинает рано темнеть, а значит, пора привнести в культурную столицу больше света. На этой неделе в Тартумаа пройдет фестиваль света, в ходе которого зрителям будут представлены световые инсталляции в трех локациях. В рамках Вильяндиского фестиваля наследия пройдет несколько мероприятий. Также серия передвижных постановок „LÄBI LINNA“ доберется на этой неделе до южной границы, где в Валга и Валка зрителям будет представлено шесть спектаклей.
С 30 сентября по 5 октября в Тартумаа пройдет десятый Фестиваль света / Valguse festival. В этом году в программе культурной столицы фестиваль носит название „Встреча“ и посвящен расширению границ и новым знаниям. Открытие фестиваля состоялось 30 сентября на территории Тартуского аэропорта и Эстонской летной академии, где была представлена звуковая и световая инсталляция „Приземление“. Мероприятие продлится 2-3 октября в Tõravere Tartu Observatoorium и завершится 5 октября в Ныо.
На этой неделе с 1 по 5 октября проходит Viljandi Pärandusfestival, который знакомит с наследием национальной культуры и тем, как оно обогащает современную среду. Программа фестиваля включает в себя международную конференцию „Наследие на службе устойчивого ообщества“, мастер-классы для деятелей народной культуры, а также праздничный вечер с мастер-классами и концертами.
Также на этой неделе серия передвижных постановок LÄBI LINNA доберется до южной границы. 4-12 октября актеры выступят на площадях и певческих сценах Валга и Валка, на улицах и в театрах, в залах и потайных проходах. Постановки будут представлены на эстонском и латышском языках.
Мероприятия культурной столицы 30 сентября - 6 октября:
30.09–5.10 Волость Эльва 3 €
Valguse festival 2024 „Kohtumine“ 30.09–5.10 Tartu Lennujaam, Eesti Lennuakadeemia, Tõravere, Nõo, Вход свободный
Viljandi Pärandusfestival 1.–5.10 Viljandi Pärimusmuusika Ait, Вход свободный
Выставка „Laua ümber koos“ 1.10–31.01.2025 Viljandi muuseum 3–5 €
III Eesti Zero Waste konverents 2.–3.10 Тарту | Eesti Maaülikooli Tehnikamaja 55–95 €
Seto kultuuri nätal 3.–9.10 Волость Сетомаа | Сетомаа, Вход свободный
Usaldus=ellujäämine?! Kust tuleb ja kuhu kaob usaldus ning kuidas jääda ellu? 3.10 в 10 часов, Тарту | Tartu Ülikooli muuseum, Вход свободный (необходима предварительная регистрация)
LÄBI LINNA: Valga+Valka 10.–12.10 Валга | Alguspunkt Julius Kuperjanovi 65, Valga Vabadussõja ausamba jalamil, 12–25 €
Black Box x Tartu 2024 / CAIVA 5.10 в 22:00 Genialistide klubi 8–15 €
Полная программа культурной столицы Тарту 2024 по ссылке: tartu2024.ee/programm.