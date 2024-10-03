ОБЗОР | Таллинн превратили в Париж и Минск, а лес Пяриспеа - в постапокалиптический мир. Какие места в Эстонии привлекают иностранных кинематографистов?

Больших сокращений удастся избежать лишь нескольким культурным сферам и фондам, в числе которых - фонд возврата денежных средств. Его цель - привлечение в Эстонию международных кинопроектов. Глава Эстонского института кино Эдит Сепп говорит, что международные проекты очень полезны для эстонской киноиндустрии. Местные жители получают возможность работать над масштабными проектами и учиться у лучших из лучших. Сепп также отмечает, что производство иностранных фильмов привлекло иностранные инвестиции в нашу экономику и повысило международный имидж Эстонии.