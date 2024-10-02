Молчали и боялись 30 лет: в суд на P. Diddy подают 120 его жертв

16 сентября музыкальный продюсер и рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, был арестован в отеле на Манхэттене. Ему предъявили официальные обвинения в торговле людьми и ряде других преступлений.

На данный момент рэпер находится в тюрьме без права выйти под залог. Если в ближайшее время все обвинения будут доказаны, то P. Diddy грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Свою вину продюсер отрицает. На этом фоне появляется все больше желающих рассказать страшную правду, которая скрывалась за деятельностью мужчины. Как передает Los Angeles Times со ссылкой на их адвоката Тони Базби, уже более 100 человек хотят подать иски против „императора хип-хоп индустрии“.

Случаи сексуального насилия начали происходить с 1991 года. P. Diddy организовывал грандиозные закрытые вечеринки, гостями которых была большая часть голливудских знаменитостей.

Многие жертвы более 30 лет боялись говорить о пережитом. А тем, кто решался бороться за правду, неоднократно поступали угрозы от рэпера и его команды. В Сети активно обсуждают, что скандальный артист может быть причастен к смертям Тупака Шакура, Лизы Лопес (Left Eye) и даже Майкла Джексона.

Теперь, когда Комбс задержан, 120 человек собираются подавать иски против P. Diddy. Из них — 25 истцов были несовершеннолетними на момент, когда подвергались сексуальному насилию и эксплуатации. Часть этих жертв были гостями вечеринок, где им подмешивали запрещенные вещества в напитки, лишая контроля над своими действиями. А некоторые попадали в ловушку P. Diddy прямо на студии звукозаписи.

По словам юриста, самой младшей из жертв был 9-летний мальчик. Его подвергли сексуальному насилию со стороны продюсера и других лиц во время прослушивания на лейбле Bad Boy Records в Нью-Йорке. Еще одним пострадавшим стал 15-летний подросток.