Шоубиз
03.10.2024, 10:00

Танель Падар публично поставил финальную точку в отношениях с Лаурен Падар: удалена вся информация

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Tanel Padar
Tanel Padar
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Многолетний брак блогера Лаурен Вильманн и эстонской рок-звезды Танеля Падара официально распался в сентябре. Если Лаурен начала менять свои личные данные в аккаунтах социальных сетей еще до того, как новость о разводе стала достоянием общественности, то Танель решил сделать это только сейчас.

19 сентября представитель Танела Падара, адвокат Эрки Вабаметс, подтвердил „Кронике“, что брак рокера с создательницей контента Лаурен Падар официально расторгнут. Еще 22 августа писали о том, что Лаурен сменила имя пользователя в Instagram. Ранее он был @laurenpadar, но в одночасье Лаурен, у которой почти 50 000 подписчиков, вернулась к своему старому имени @laurenvlm, которое обозначает ее девичью фамилию Вильманн.

В августе Лаурен не ответила, изменила ли она имя и в паспорте. Фамилию Падар носят маленькие дочери пары - Луна и Линда.

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