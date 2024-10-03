ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, в какой компании на сцене концертного зала „Эстония“ популярная эстонская телеведущая отметила юбилей

В среду вечером в концертном зале „Эстония“ состоялся концерт „Давайте петь вместе“, организованный в честь 80-летия Реэт Линна. Помимо самой героини дня, перед зрителями выступили ее сын Роберт Линна, гитарист Рауль Укареда, вокалисты Неле-Лийс Вайксоо и Карл-Эрик Таукар, рэпер Рекет и группа Noorkuu. На сцену также вышли поп-хор „Кари“ и группа.

На сцены крупных концертных залов Реэт вышла благодаря музыкантам Мартти Меумерсу и Якко Малтису, которые предложили ей выступить в начале весны, рассказала она „Кронике“ в середине сентября. Реэт никогда не считала себя выдающейся артисткой или ведущей, хотя и не лишена чувства собственного достоинства.

„На двухчасовом концерте прозвучат песни, написанные на стихи Реэт, а также многие другие произведения, которые стали дороги Реэт на протяжении всей ее жизни. Очень важно, чтобы зрители могли подпевать, потому что Реэт любит, когда люди поют, и ее душа радуется“, - говорится в анонсе на сайте Piletilevi.

Свое 80-летие Реэт Линна также отметит шикарным концертом в концертном зале Пярну, где она выступит 7 октября. Вчера она дала праздничный концерт в Тарту в концертном зале „Ванемуйне“.