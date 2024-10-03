Шоубиз
03.10.2024, 20:00

„Кем ты себя возомнил? Кто ты вообще такой?“: у БИ-2 вышел сингл, написанный по следам событий в Таиланде

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Лева Би-2
Лева Би-2
ФОТО: Erakogu

Группа Би-2 представила новый сингл „Не зли моих ангелов“ – вторую композицию грядущего альбома, который обещает стать важной вехой в их творчестве. Песня была написана под впечатлением от событий в Таиланде, где участники группы пережили сложные моменты.

Leva Би-2 поделился своими мыслями, и рассказал как родился трек: „Фраза „не зли моих ангелов“ появилась в моей голове в аэропорту Бангкока, когда я уже находился в самолете в Тель-Авив. Тогда я понял, что эта фраза станет не только основой песни, но и всего альбома“.

Shura Би-2 с уверенностью добавил: „Мы создаем, пожалуй, лучший альбом в истории Би-2, и этот сингл – тому подтверждение“.

На сингле представлены две версии песни. Первая была сведена двукратным лауреатом премии „Грэмми“ Адрианом Бушби, а вторая – студийным и концертным звукорежиссером группы Сергеем Большаковым. Мастерингом обеих версий занимался Брайан Гарднер, также обладатель премии „Грэмми“.

Видео на трек стало значимым шагом в использовании искусственного интеллекта в русскоязычной музыке. Над ним работала команда специалистов, и его режиссерами выступили Leva Би-2, Денис Велинский и Андрей Ковалёв.

Премьера песни в живом исполнении состоялась 2 октября в Барселоне, в рамках мирового тура All The Best. Подробности и билеты на концерты тура можно найти на официальном сайте группы.

Состав музыкантов Би-2 на записи:

  • Leva Би-2 – вокал, аранжировка

  • Shura Би-2 – гитара

  • Ян Николенко – клавишные

  • Борис Лифшиц – ударные

  • Макс Лакмус – бас-гитара

  • Андрей Звонков – гитара

Производственные детали:

  • Аранжировка: Андрей Лебедев (Белый)

  • Музыка: Leva Би-2, Shura Би-2

  • Текст: Leva Би-2, Ян Николенко

  • Запись: Pluto Studios, Тель-Авив, май 2024 (инженер – Сергей Большаков)

  • Запись: Sunny Sides Studio, Ашдод, май 2024 (инженеры – Сергей Большаков, Михаил Карасёв)

  • Сведение первой версии: Adrian Bushby, Лондон, сентябрь 2024

  • Сведение второй версии: Сергей Большаков, Москва, сентябрь 2024

  • Мастеринг: Brian ’Big Bass’ Gardner, Лос-Анджелес, сентябрь 2024

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