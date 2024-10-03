„Кем ты себя возомнил? Кто ты вообще такой?“: у БИ-2 вышел сингл, написанный по следам событий в Таиланде(3)
Группа Би-2 представила новый сингл „Не зли моих ангелов“ – вторую композицию грядущего альбома, который обещает стать важной вехой в их творчестве. Песня была написана под впечатлением от событий в Таиланде, где участники группы пережили сложные моменты.
Leva Би-2 поделился своими мыслями, и рассказал как родился трек: „Фраза „не зли моих ангелов“ появилась в моей голове в аэропорту Бангкока, когда я уже находился в самолете в Тель-Авив. Тогда я понял, что эта фраза станет не только основой песни, но и всего альбома“.
Shura Би-2 с уверенностью добавил: „Мы создаем, пожалуй, лучший альбом в истории Би-2, и этот сингл – тому подтверждение“.
На сингле представлены две версии песни. Первая была сведена двукратным лауреатом премии „Грэмми“ Адрианом Бушби, а вторая – студийным и концертным звукорежиссером группы Сергеем Большаковым. Мастерингом обеих версий занимался Брайан Гарднер, также обладатель премии „Грэмми“.
Видео на трек стало значимым шагом в использовании искусственного интеллекта в русскоязычной музыке. Над ним работала команда специалистов, и его режиссерами выступили Leva Би-2, Денис Велинский и Андрей Ковалёв.
Премьера песни в живом исполнении состоялась 2 октября в Барселоне, в рамках мирового тура All The Best. Подробности и билеты на концерты тура можно найти на официальном сайте группы.
Состав музыкантов Би-2 на записи:
Leva Би-2 – вокал, аранжировка
Shura Би-2 – гитара
Ян Николенко – клавишные
Борис Лифшиц – ударные
Макс Лакмус – бас-гитара
Андрей Звонков – гитара
Производственные детали:
Аранжировка: Андрей Лебедев (Белый)
Музыка: Leva Би-2, Shura Би-2
Текст: Leva Би-2, Ян Николенко
Запись: Pluto Studios, Тель-Авив, май 2024 (инженер – Сергей Большаков)
Запись: Sunny Sides Studio, Ашдод, май 2024 (инженеры – Сергей Большаков, Михаил Карасёв)
Сведение первой версии: Adrian Bushby, Лондон, сентябрь 2024
Сведение второй версии: Сергей Большаков, Москва, сентябрь 2024
Мастеринг: Brian ’Big Bass’ Gardner, Лос-Анджелес, сентябрь 2024