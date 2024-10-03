Enigma в Таллинне! Новое Life Show легендарных голосов уже на следующей неделе

Три номинации на премию „Грэмми“, 120 миллионов проданных пластинок, более 100 золотых и платиновых наград - и это только часть достижений культовой группы Enigma, основанной в 90-х годах румынским продюсером Майклом Крету. И несмотря на грандиозный мировой успех, самих музыкантов, чьими голосами спеты хиты Sadeness, Return to Innocence, Gravity of Love, никогда не видели вживую

Андру Дональдс, Ангел Икc и Фокс Лима, чьи голоса можно услышать во многих песнях Enigma, снова выступят в Таллинне 1 Марта 2024 года в программе Original Enigma Voices. Поклонники группы смогут насладиться неповторимым фирменным синтезом стилистических элементов – григорианских песнопений, псалмов, церковных колоколов, органа и современной аранжировки. Они исполнят на сцене большинство популярных песен Enigma.

Ошеломляющие продажи пластинок и скрытые лица сделали Enigma одним из самых популярных и магических музыкальных проектов последних десятилетий. Успех Enigma стал источником вдохновения для многих артистов и продюсеров, в том числе для проекта Gregorian, в котором современные поп- и рок-песни сочетались с григорианскими песнопениями.

Не пропустите возможность услышать живое звучание Original Enigma Voices в сопровождении струнного оркестра и увидеть уникальное световое и сценическое шоу! Погрузитесь в мистический мир, созданный группой Enigma, и насладитесь ее величайшими хитами