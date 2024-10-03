Шоубиз
03.10.2024, 13:00

Женя Фокин стал жертвой мошенников: „Действительно стыдно признаваться, что на мне нажились!“

 
Ženja Fokin
Ženja Fokin
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Желание стилиста и телеведущего Жени Фокина подарить своей маме экзотическое путешествие на день рождения обернулось неудачей. Оказалось, что жилья, которое он забронировал в Кении, на самом деле не существует.

Посетивший утреннюю программу на радиостанции Star FM Женя Фокин рассказал, что решил сделать маме большой сюрприз в виде экзотического путешествия. Он купил билеты в Кению, забронировал там жилье и организовал все так, чтобы праздник был максимально приятным. „С раннего утра, будучи взрослым человеком, действительно стыдно признаваться, что на мне нажились! Жизнь меня проучила“, - сказал стилист, когда речь зашла об открытии, которое он сделал за несколько дней до отъезда.

Выбранное для поездки жилье показалось Фокину вполне настоящим, поскольку оно получило очень хорошие отзывы на сайте Booking.com, и казалось, что люди действительно останавливались в нем и получили хороший опыт. „В комментариях даже упоминалось, как легко попасть в это жилье поздно вечером, что было важно для нас, поскольку мы должны были приехать в 2 часа ночи“, - говорит Фокин.

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