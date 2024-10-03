Женя Фокин стал жертвой мошенников: „Действительно стыдно признаваться, что на мне нажились!“

Посетивший утреннюю программу на радиостанции Star FM Женя Фокин рассказал, что решил сделать маме большой сюрприз в виде экзотического путешествия. Он купил билеты в Кению, забронировал там жилье и организовал все так, чтобы праздник был максимально приятным. „С раннего утра, будучи взрослым человеком, действительно стыдно признаваться, что на мне нажились! Жизнь меня проучила“, - сказал стилист, когда речь зашла об открытии, которое он сделал за несколько дней до отъезда.