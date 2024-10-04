Вы будете поражены! 10 неожиданных причин, почему вы больше не хотите друг друга(2)
Даже если обычно каждый вечер ваша „внутренняя богиня“ нетерпеливо ждет, когда же закроется дверь в спальню, иногда наступает время затишья, когда ничто не способно ее разбудить. К слову, у мужчин проблемы с желанием случаются не реже. Без паники! Мы собрали 10 наиболее вероятных причин „засухи“, разобравшись с которыми, ваша пара снова начнет покорять сексуальные вершины.
Ежедневно на нас сыплются десятки статей и видео, призывающих раскрыть свою женскую сущность, раскрепоститься и ночью забыть всякий стыд. Однако согласно исследованию, проведенному американскими учеными, около трети женщин регулярно испытывают недостаток сексуального желания. В то время как мужчины могут „закинуться“ виагрой, слабому полу повезло не так сильно: для нас волшебной таблетки не существует. Но есть и хорошие новости: обнаружить возможную причину низкого либидо не так-то сложно. Только не спешите винить партнера! Не поверите, но сейчас речь пойдет совсем не о психологии, а о пестицидах и канцерогенах. Да-да, вы не ослышались: лекарства, бытовая химия и даже секс-игрушки способны убить сексуальное желание в вашей паре, не лучшим образом влияя на гормональный фон обоих партнеров. От чего же конкретно стоит избавиться, чтобы „вернуться в строй“?
Газировка
Чего только не слышали мы о вреде газированных напитков: разрушают зубную эмаль, содержат огромное количество сахара, кофеина, красителей и фосфорной кислоты, которая вымывает кальций из организма. Казалось бы, чем еще можно нас удивить? Но неутомимые ученые расслабиться не дают: оказывается, газировка влияет на либидо и репродуктивную функцию.
Однако это еще не все: бром, а точнее его производные — бромированные антипирены — также содержатся в… ковровом ворсе! Для того, чтобы вещество не скапливалось в домашней пыли, регулярно проводите влажную уборку и купите моющий пылесос.
Рыба
Мясо рыбы способно накапливать огромное количество промышленных пестицидов, попадающих в воду: они и снижают женское половое влечение. Полихлордифенилы, выбрасываемые производствами в водоемы, нарушают гормональный механизм и вызывают эндокринный сбой. Это негативно влияет на образование тиреоидных гормонов, которые, в свою очередь, играют существенную роль в размножении.
Кассовые чеки
Пожалуй, в нашей подборке это самый неожиданный „экспонат“.
„Как простая бумажка может навредить моему либидо?“ — справедливо поинтересуетесь вы. Оказывается, мал, да удал! Дело в том, что чековые ленты покрыты бисфенолом А, который вызывает бесплодие и заболевания сердца. Американские ученые выяснили, что у мужчин с высоким уровнем этого вещества в крови, качество спермы хуже, чем у мужчин с более низким его содержанием. Выбрасывайте ненужные квитанции, чеки, а также ограничьте потребление консервов, так как бисфенол А производители наносят на внутренние стенки жестяных банок.
Соя
И все-таки генно-модифицированные продукты могут быть опасны: исследования, проведенные в Гарвардском университете, показали прямую связь между потреблением сои (90% ее — генетически модифицированные), эректильной дисфункцией и качеством спермы. Поскольку сою можно найти в большинстве продуктов, которые вы видите в супермаркете, постарайтесь готовить еду из цельных ингредиентов — овощей, фруктов и круп.
Секс-игрушки
Согласны, на первый взгляд, это противоречит всем законам логики: как секс-игрушки могут снизить либидо? Однако мы не шутим: химические вещества, которые содержатся в виниловых гаджетах, нарушают работу гормонов и снижают уровень тестостерона, который отвечает за половое влечение. К слову, многие ученые утверждают, что винил вреден и для экологии. Ищите стеклянные или силиконовые варианты и совместите приятное с полезным: внесите разнообразие в вашу сексуальную жизнь и вклад в защиту окружающей среды!
Попкорн
Давно не целовались на последнем ряду в кино? Теперь мы знаем, почему так происходит! Для того, чтобы пакеты для попкорна не пропускали жир, на внутреннюю поверхность производители наносят антипригарные химические вещества (которые, кстати, содержатся и в покрытиях для кастрюль и сковородок).
Накапливаясь в организме, они влияют на половое влечение, а в больших количествах даже могут вызвать бесплодие и рак яичек. И кто бы мог подумать, что мужчины настолько чувствительны!
Ароматические свечи
Секс-игрушки нельзя, а теперь еще и свечи выкинуть? Если вы используете ароматические — да. Помимо того, что бензол и толуол, которые они выделяют, влияют на состояние кожи и могут вызвать приступ у астматиков, эти вещества еще и снижают уровень тестостерона.
Противозачаточные таблетки
Многие девушки не решаются принимать противозачаточные препараты из-за боязни снижения либидо. Действительно, один из побочных эффектов гормональных контрацептивов — отсутствие желания. Почему так происходит?
Противозачаточные таблетки вмешиваются в работу яичников, регулярно вбрасывая в кровь мощную дозу эстрогенов. Печень, реагируя на этот процесс, начинает вырабатывать повышенное количество глобулинов, которые связывают молекулы тестостерона. В результате этого процесса его количество резко падает, что влечет за собой и снижение либидо.
Сахар
Не так давно ученые сравнили 800 мужчин с диабетом 2 типа с таким же количеством здоровых, а затем спросили об уровне их сексуальной активности. Выяснилось, что представители сильного пола с высоким уровнем сахара в крови чаще, чем здоровые мужчины, страдали эректильной дисфункцией. Возможно, этим объясняется такое небольшое количество сладкоежек среди мужчин? Чтобы минимизировать количество потребляемого сахара, выбирайте безопасные подсластители, такие как стевия или мед.
Хронический стресс
А вот хронический стресс больше влияет на женское либидо, чем мужское. Во время сильной тревоги и волнения женский организм преобразует прогестерон (предшественник тестостерона) в гормон стресса, кортизол. В спокойном же состоянии прогестерон преобразуется в тестостерон, который отвечает за половое влечение. При постоянном стрессе уровень тестостерона находится на критически низком уровне, что влечет за собой не только снижение либидо, но и сухость кожи, выпадение волос, усталость и истончение костей.