ФОТО | Какая красавица! Старшая дочь Николь Кидман впервые вышла на подиум как модель

После показа она также сфотографировалась с мамой, которая посетила шоу, как гостья. Мама и дочь были одеты в стиль преппи, характерный для бренда Miu Miu, и держались за руки. Увидеть Николь в таком наряде было неожиданно, ведь обычно она выбирает более женственный образы.

KНапомним, что термин nepo baby (непо-детка) применяется непосредственно к детям, которых продвинули богатые родители. Этот слоган появился от слова непотизм, которое обозначает вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств. Простыми словами, это хорошо известное всем нам кумовство. Впервые о nepo baby заговорили из-за Хейли Бибер, поскольку она представительница голливудской династии актерской семьи, ведь является младшей дочерью Стивена Болдуина. Благодаря связям красотка начала сниматься для глянцев и заключать контракты с модными брендами еще в 17 лет в результате чего добилась колоссального успеха: она является лицом многих известных марок, рекламирует косметику, белье и ходит по подиумах. Также Хейли запустила успешный бренд косметики Rhode.