ФОТО | Какая красавица! Старшая дочь Николь Кидман впервые вышла на подиум как модель
Несколько дней назад актриса Николь Кидман появилась на Модном шоу бренда Balenciaga, на котором модельер Демна Гвасалия презентовал коллекцию прет-а-порте весна-лето 2025. Звезда блистала перед фотографами в одиночестве, ведь, как оказалось, ее старшая дочь Сандэй Роуз готовилась выйти на подиум, пишет ТСН.
16-летняя дочь известной актрисы полностью оправдала свой статус nepo baby - она приняла участие в показе Модного дома Miu Miu, который тоже показал коллекцию на сезон весна-лето 2025.
На подиуме новоиспеченная модель продемонстрировала белое девичье платье, которое носила в сочетании с гетрами и туфлями на каблуках.
После показа она также сфотографировалась с мамой, которая посетила шоу, как гостья. Мама и дочь были одеты в стиль преппи, характерный для бренда Miu Miu, и держались за руки. Увидеть Николь в таком наряде было неожиданно, ведь обычно она выбирает более женственный образы.
KНапомним, что термин nepo baby (непо-детка) применяется непосредственно к детям, которых продвинули богатые родители. Этот слоган появился от слова непотизм, которое обозначает вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств. Простыми словами, это хорошо известное всем нам кумовство. Впервые о nepo baby заговорили из-за Хейли Бибер, поскольку она представительница голливудской династии актерской семьи, ведь является младшей дочерью Стивена Болдуина. Благодаря связям красотка начала сниматься для глянцев и заключать контракты с модными брендами еще в 17 лет в результате чего добилась колоссального успеха: она является лицом многих известных марок, рекламирует косметику, белье и ходит по подиумах. Также Хейли запустила успешный бренд косметики Rhode.