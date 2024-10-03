„Потому что я с 2015 года делилась его гомоэротическим порно...“ На блогерку Маллукас подал в суд специалист по питанию Эрик Оргу

Новый эпизод реалити-шоу самой известной блогерки Эстонии Маллукас посвящен ее СДВГ-расстройству и юридическим проблемам, с которыми она столкнулась этим летом. Программа была снята в то время, когда бывший телеведущий и специалист по питанию Эрик Оргу подал на девушку в суд.