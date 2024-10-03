03.10.2024, 17:00
„Потому что я с 2015 года делилась его гомоэротическим порно...“ На блогерку Маллукас подал в суд специалист по питанию Эрик Оргу(1)
ФОТО: | Kuvatõmmis saatest / Delfi Meedia
Новый эпизод реалити-шоу самой известной блогерки Эстонии Маллукас посвящен ее СДВГ-расстройству и юридическим проблемам, с которыми она столкнулась этим летом. Программа была снята в то время, когда бывший телеведущий и специалист по питанию Эрик Оргу подал на девушку в суд.
В новой серии говорится о том, что дома Маллукас еще не скоро закончатся шутки насчет тюрьмы. Во-первых, спутник жизни скандальной блогерки Томас Мяртен Легрант уже сидел в тюрьме. Во-вторых, Маллукас предстоит решить несколько собственных юридических проблем. Одна из самых показательных: в конце лета Эрик Оргу подал на нее в суд.
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