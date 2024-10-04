ГАЛЕРЕЯ | Знаменитые и известные лица вместе: эстонский телеканал представил программу нового осеннего сезона

Уже 5 октября на канале Telia Inspira выйдет шоу „MasterChef Эстония: знаменитости на кухне“. В напряжённую кулинарную битву MasterChef вступят артист и музыкальный продюсер Kohver, фитнес-тренер Аманий Кийвикас, дизайнер и предприниматель Март Хабер, актриса Инга Лунге, певица Ингер, телеведущая Кейли Сыкияйнен, музыкант Антти Каммисте, спортивный маркетолог Маргус Кийвер, писательница Сусан Луйтсалу, музыкант и писатель Мартен Кросс, а также певцы Таави Иммато и Алика.

„В одном из зарубежных выпусков MasterChef с участием знаменитостей участников отправили на работу на кухню настоящего ресторана, и они должны были работать среди профессиональных поваров — это было довольно сложное испытание и заставило меня задуматься, во что я ввязалась“, — поделилась Сусан Луйтсалу. Она отметила, что предложение принять участие в шоу было неожиданным и весёлым, поэтому она не смогла отказаться. „Так как я не собираюсь открывать собственный ресторан, если что-то сгорит на экране, это будет, конечно, неловко, но я не буду переживать за репутацию своего бизнеса“, — сказала она.

Мартен Кросс считает, что родился с поварским ножом в руках, хотя в детстве этого ещё не осознавал. „Только за последние двадцать лет я начал замечать, что немного умею готовить“, — рассказал Мартен, который точно не знал, на что подписался, участвуя в шоу.

Для Мартена кулинария — это часть семейной жизни, а вкусная еда — проявление заботы. Его фирменное блюдо — ягнёнок карри роган джош, приготовление которого занимает два дня.

Алика начала готовить в 12 лет. „Приготовление пищи для меня — это медитация, на которую я всегда выделяю много времени“, — рассказала Алика, которая считает своей сильной стороной приготовление пасты и умение добавлять ингредиенты на глаз. Полтора года она была вегетарианкой, а недавно вновь начала готовить мясные блюда.