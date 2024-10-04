ФОТО | Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после окончания химиотерапии
Весной этого года принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла на связь с поклонниками с крайне тревожными новостями. Супруга наследника британского престола сообщила, что врачи обнаружили у нее онкологию. После этого заявления многодетная мама пропала с радаров. Кейт, как оказалось, проходила курс химиотерапии. Несколько недель назад принцесса завершила лечение и вернулась к работе.
Накануне Кейт впервые за долгое время появилась на публике. Принцесса Уэльская посетила церемонию вручения наград в Виндзорском замке. Компанию 42-летней Кейт составил ее любимый муж, принц Уильям. Соответствующие фотографии супругов опубликовали журналисты издания Daily Mail.
Для церемонии в замке Миддлтон выбрала элегантный брючный костюм бордового цвета. Комплект принцесса дополнила телесной блузой. Из аксессуаров на Кейт красовались лишь едва заметные серьги. Принцесса выглядела весьма бодро и много улыбалась. Супруга наследника британского престола поздравила Марка Кавендиша, Уэйнса Барнса и Алистера Маккойста с присвоением наград.