ФОТО | Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после окончания химиотерапии

Весной этого года принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла на связь с поклонниками с крайне тревожными новостями. Супруга наследника британского престола сообщила, что врачи обнаружили у нее онкологию. После этого заявления многодетная мама пропала с радаров. Кейт, как оказалось, проходила курс химиотерапии. Несколько недель назад принцесса завершила лечение и вернулась к работе.