Еще до Верки Сердючки: Андрей Данилко отпраздновал 51-летие и показал, как выглядел в юности

В среду, 2 октября, певцу исполнился 51 год. Данилко отказался от шумных вечеринок и решил провести день рождения в кругу самых близких людей. Празднование состоялось за ужином в ресторане, вероятно, в столице.

В своем Instagram знаменитость поделился фотографиями с того дня. Судя по снимкам на праздновании были „мама“ Верки Сердючки - Инна Белоконь - и бывший участник коллектива, который выступал в образе „зайца“, - Дмитрий Волканов.

Данилко опубликовал кадр в стиле полароид, на котором позировал вместе с Белоконь. В подписи была указана вчерашняя дата и нарисованное сердечко.

Даже в свой день рождения Андрей придерживался своего любимого дрескода. В частности, он был одет в черный свитер, кепку и медицинскую маску такого же цвета. В таком образе Данилко в последнее время постоянно появляется на публике.

В дополнение, исполнитель опубликовал пост, в котором выразил благодарность коллегам и поклонникам за поздравления. Он также поделился архивными кадрами, на которых продемонстрировал, как выглядел в детстве и в юности.

„Большое спасибо за поздравления!“ - написал артист.