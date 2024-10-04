Павел Дуров бил младшего сына и угрожал убить его, утверждает мать троих детей основателя Telegram

Павел Дуров часто позиционирует себя как аскета. Но, как утверждает Ирина Болгар, на протяжении почти 10 лет они с Дуровым вели роскошный образ жизни. Так, в одном из сообщений, которое она показала журналистам, Дуров размышлял о том, чтобы остановиться в отеле в Дубае, где ночь стоит 20 тысяч долларов. „Я могу это сделать, потому что заработал десятки миллионов легких денег на биткоинах“, — сказал Дуров Болгар.

Ирина Болгар рассказала, что во время их романа Павел Дуров „жил в роскоши“ — и на две семьи

Незадолго до выхода материала The New York Times, 1 октября, Ирина Болгар опубликовала в инстаграме новые фотографии и видеозаписи, на которых Дуров снят вместе с ней и их детьми.

Дуров, как утверждает его представитель, заявил, что отношения с Болгар носили деловой, а не романтический характер. „Болгар, которая в то время была тренером Дурова по йоге, предложила Дурову завести совместных детей. Он согласился, и у них родились трое детей“, — заявил журналистам пресс-секретарь бизнесмена (его имя в статье не называется).

После, сообщила Болгар, они вместе с Дуровым вернулись в Россию, где поселились в отеле W в центре Петербурга, рядом с Исаакиевским собором, а затем сняли квартиру в нескольких минутах ходьбы от офиса компании „ВКонтакте“ на Невском проспекте. В конце 2013 года Болгар родила их первого совместного ребенка.

Ирина Болгар (сейчас ей 44) рассказала, что познакомилась с Павлом Дуровым (ему 39) через их общего друга — это произошло летом 2012 года в Санкт-Петербурге, они оба интересовались йогой. Романтические отношения, по ее словам, начались во время зимних каникул в отеле Burj Al Arab в Дубае. Болгар назвала Дурова „обаятельным мужчиной“. Отдельно ее впечатлили его либертарианские взгляды.

В основу статьи легло четырехчасовое интервью Ирины Болгар, которое она дала журналистам издания в Женеве, а также комментарии пресс-секретаря Павла Дурова. Кроме того, в публикации раскрываются материалы уголовного дела о насилии в отношении ребенка, которое расследуется в Швейцарии по заявлению Болгар. „Медуза“ подробно пересказывает материал NYT.

Болгар утверждает, что Дуров обманывал ее. В 2014-м в СМИ появились сообщения о том, что у него есть другая семья. Таблоид „Комсомольская правда“ тогда писал , что Дуров — отец двух детей, которых родила однокурсница бизнесмена Дарья Бондаренко. Журнал Forbes сообщал , что речь идет о дочери Алине (2009 года рождения) и сыне Михаиле (2010). По словам Болгар, когда она спросила Дурова об этом, он все отрицал. Позже, рассказывает она, их общий водитель привез ей подарки к Новому году, которые, как выяснилось, предназначались другой семье Дурова. „Водитель перепутал списки и привез подарки для старших детей“, — сказала Болгар.

Бывший сотрудник Павла Дурова, с которым поговорили журналисты, рассказал, что часто видел Дурова и Болгар вместе в 2013-2018 годах. Он описал их как „любящую пару“, которая жила в квартире в центре Петербурга. Собеседник издания, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что видел, как Дуров делал Болгар роскошные подарки, в том числе ювелирные изделия Cartier.

Болгар рассказала, что во время их отношений Дуров сосредоточился на своем имидже и начал „одержимо“ заниматься спортом. Также он попросил своего друга, который владеет пиар-агентством для инстаграм-моделей, чтобы тот делал фотографии бизнесмена для соцсетей. Однажды, говорит Болгар, Дуров попросил ее „приехать и посмотреть, как живут люди из списка богачей Forbes“, а в другой раз прислал фотографию, на которой он держит в руках львенка, взятого напрокат.

Болгар показала журналистам фотографии, сделанные в разные годы. На снимках они с Дуровым перемещаются на частном самолете, празднуют дни рождения и проводят вместе время в Италии, ОАЭ, России и других странах. Кроме того, Болгар продемонстрировала нотариально заверенный документ, согласно которому она могла тратить с банковских карт Дурова до 150 тысяч евро в месяц (об этой же сумме она ранее говорила Forbes).

Она предоставила журналистам The New York Times чеки из совместных отпусков. Согласно этим данным, Дуров потратил около одного миллиона долларов на месячный отдых на курорте площадью 47 гектар на Сардинии в Италии. В Дубае они останавливались в пентхаусе на берегу моря с собственным лифтом. Частные самолеты доставляли пару в Париж, Италию и Монако.

„Тщательно созданный образ Дурова как защитника свободы распадается, когда сталкиваешься с его личной жизнью. Обнаруживается разительный контраст между его публичными заявлениями о свободе и его действиями“, — заявила Ирина Болгар.

Болгар утверждает, что после нескольких месяцев, проведенных за границей, они с Дуровым вернулись в Россию и продолжили жить вместе в Петербурге. По словам Болгар, перед возвращением в Россию она спрашивала у Дурова, почему он поменял свое мнение, если раньше говорил, что не собирается возвращаться. На это он ей ответил: „Почему бы не вернуться в Россию?“

В 2014 году Дуров продал свою долю во „ВКонтакте“ после того, как власти РФ потребовали от соцсети предоставить доступ к данным пользователей, а он отказался это сделать. Затем он объявил, что уезжает из России.

Ирина Болгар рассказала, что во время романа с Дуровым наблюдала за тем, как шла вверх его карьера. По ее словам, когда в 2013 году он начал создавать Telegram, они переписывались в ранней версии приложения. Болгар показала журналистам фотографии Дурова, сделанные в то время — на них предприниматель почти всегда в черной одежде сидит, сгорбившись над ноутбуком или телефоном.

Дуров в 2014 году объявил об отъезде из России. По словам Болгар, он приехал назад, сказав: „Почему бы не вернуться?“

Пресс-секретарь Дурова отрицает, что предприниматель вел какой-либо другой образ жизни, кроме аскетичного. „Дуров последовательно критикует экстравагантный образ жизни ультрабогатых людей и выступает за то, чтобы создавать, а не потреблять“, — сказал его представитель.

Собеседник журналистов обвинил Болгар в растрате денег, которые Дуров давал на их общих детей. По его словам, Болгар лично претендовала на миллионы долларов, которые бизнесмен выплачивал в качестве алиментов на детей, и тратила деньги на предметы роскоши и экстравагантные вещи. Ирина Болгар отрицает, что использовала деньги Дурова не на детей.

Представитель основателя Telegram заявил, что Болгар и Дуров „никогда не были парой“. „У Дурова много детей, и он выделяет на поддержку каждого из них одинаковую сумму — 10 тысяч долларов в месяц“, — заявил он NYT.

Пресс-секретарь Дурова заявил, что после 2013 года предприниматель жил преимущественно за границей, но никогда не скрывал, что приезжает в Россию.

В августе 2024-го „Важные истории“ сообщили, что, согласно утекшей в сеть базе данных ФСБ о пересечении российской границы, с 2014 года Павел Дуров более 50 раз приезжал в Россию.

Болгар обвинила Дурова в насилии над детьми. И потребовала выплатить алименты на 150 миллионов долларов

В августе Ирина Болгар говорила в интервью журналу Forbes, что за время отношений с Дуровым у них родились трое детей: в декабре 2013 года — дочь Лея, в январе 2016-го — сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — сын Давид. До 2018 года Болгар с детьми жила в Петербурге, позже поехала к Дурову в Дубай, но не смогла получить там вид на жительство, поэтому в 2019-м вместе с детьми переехала в Латвию, а в 2020-м — в Швейцарию. По словам Болгар, последние несколько лет они с Дуровым вместе не жили, но часто встречались и путешествовали всей семьей. В официальном браке Болгар и Дуров не состояли.

В беседе с The New York Times Болгар рассказала, что в 2021 году Дуров изменил отношение к ней и их детям. По ее словам, из принципиального предпринимателя, которым она восхищалась, он превратился в высокомерного и жестокого человека, который пытался ее контролировать. Болгар утверждает, что Дуров начал вести себя агрессивно и срываться на детях. Однажды он сказал ей: „Либо ты делаешь все по-моему, и тогда у тебя есть моральное право жаловаться, либо ты делаешь все по-своему и не жалуешься“. Примерно в то же время, по словам Болгар, Дуров предложил ей переехать в Дубай. Она отказалась из-за того, что законы ОАЭ (бизнесмен — гражданин этой страны) могли дать Дурову право на опеку над их детьми.