Совместный проект трех районов Таллинна – „Киноклуб для пожилых“ – открывает новый сезон
Общий проект трех районов Таллинна — Кристийне, Кесклинна и Пыхья-Таллинна — открывает новый сезон 8 октября.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, цель киноклуба — предложить пожилым дополнительные возможности для проведения досуга и общения. „В осеннем сезоне состоится пять сеансов. В программе как новые зарубежные, так и отечественные фильмы. Например, во вторник сезон открывает эстонский триллер „Мать-львица““, — сказала Таммур.
Киносеансы проходят на третьем этаже торгового центра Solaris (Эстония пст, 9) в кинотеатре Apollo и начинаются в 11:00.
Программа киноклуба, октябрь-декабрь 2024:
08.10 — Мать-львица
22.10 — Тень
05.11 — Время жить
03.12 — Гладиатор II
17.12 — Фрэнк
Киноклуб основан в 2017 году с целью обогатить возможности проведения досуга пожилых жителей указанных районов Таллинна.