Культура
04.10.2024, 17:00

Совместный проект трех районов Таллинна – „Киноклуб для пожилых“ – открывает новый сезон

 
Иллюстратвиное фото.
Иллюстратвиное фото.
ФОТО: Bohdan Malitskiy | Shutterstock

Общий проект трех районов Таллинна — Кристийне, Кесклинна и Пыхья-Таллинна — открывает новый сезон 8 октября.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, цель киноклуба — предложить пожилым дополнительные возможности для проведения досуга и общения. „В осеннем сезоне состоится пять сеансов. В программе как новые зарубежные, так и отечественные фильмы. Например, во вторник сезон открывает эстонский триллер „Мать-львица““, — сказала Таммур.

Киносеансы проходят на третьем этаже торгового центра Solaris (Эстония пст, 9) в кинотеатре Apollo и начинаются в 11:00.

Программа киноклуба, октябрь-декабрь 2024:

  • 08.10Мать-львица

  • 22.10Тень

  • 05.11Время жить

  • 03.12Гладиатор II

  • 17.12Фрэнк

Киноклуб основан в 2017 году с целью обогатить возможности проведения досуга пожилых жителей указанных районов Таллинна.

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