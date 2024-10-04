Совместный проект трех районов Таллинна – „Киноклуб для пожилых“ – открывает новый сезон

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, цель киноклуба — предложить пожилым дополнительные возможности для проведения досуга и общения. „В осеннем сезоне состоится пять сеансов. В программе как новые зарубежные, так и отечественные фильмы. Например, во вторник сезон открывает эстонский триллер „Мать-львица““, — сказала Таммур.