Обвиняемый в смерти Мэттью Перри врач признал свою вину

В суде Лос-Анджелеса врач Марк Чавес признал свою вину в сговоре с целью распространения хирургического анестетика кетамина. 54-летний Чавес управлял кетаминовой клиникой и продавал кетамин врачу Сальвадору Пласенсии, который, в свою очередь, поставлял его Перри.

Чавес — один из пяти человек, обвиняемых в смерти актера. Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи в своем доме в Южной Калифорнии в октябре прошлого года. Вскрытие показало высокую концентрацию в крови наркотического вещества кетамина. Эксперты пришли к выводу, что его убило „острое воздействие“ этого вещества. Кетамин используется для лечения депрессии, тревоги и боли.

Чавес признался, что получал кетамин как из своей клиники, так и от оптового торговца по поддельному рецепту. Прокуроры заявили, что помощник Перри Кеннет Ивамаса работал с двумя врачами, чтобы обеспечить актера кетамином на сумму более 50 000 долларов (41 000 евро) за несколько недель до его смерти.

Согласно обвинительному заключению, два врача обменивались сообщениями, обсуждая, сколько они возьмут с Перри за ампулы препарата, причем одно сообщение гласило: „Интересно, сколько заплатит этот дурак“. Поскольку Чавес признал свою вину, обвинения могут быть смягчены, ведь он сотрудничает со следствием. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

„Он взял на себя ответственность и сотрудничает“, — заявил суду его адвокат. Чавес отдал свой паспорт и медицинскую лицензию правоохранителям. Он был освобожден под залог до вынесения приговора 2 апреля 2025 года.