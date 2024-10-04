Пересильд рассказала, как помогает дочери, звезде „Слово пацана“, избежать звездной болезни: „Это тяжело“

„Повлияла ли как-то на нее слава? Мы много работаем, чтобы этого не произошло. Это большой труд — ее в первую очередь“, — пояснила артистка в интервью журналисту.

По словам Пересильд-старшей, чтобы не заболеть звездной болезнью, нужно читать много книг и смотреть кино, а также „очень внимательно слушать истории взрослых коллег“. Она подчеркнула, что работать над собой очень тяжело, но Анна справляется. Также, заявила Пересильд, ее дочь изначально родилась „непростой“ в отличие от нее.

„Аня всегда больше видела, больше слышала, больше знала, чем ее сверстники в определенную единицу времени“, — отметила звезда.