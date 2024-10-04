УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ | Екатерина Котрикадзе выступит в Таллинне с лекцией – „Журналистика под давлением: как сохранить независимость“.
11 октября в 19:00 в конференц-зале отеля Hestia Europa выступит известная российская журналистка и медиаменеджер, руководитель информационной службы и ведущая телеканала „Дождь“, Екатерина Котрикадзе.
О чем пойдет речь:
В условиях жесточайшего давления на независимые СМИ и ограничений, наложенных на журналистов в России, телеканал „Дождь“ столкнулся с огромными вызовами. Екатерина Котрикадзе поделится своим опытом о том, как выживает независимая журналистика, будучи вынужденной работать из-за границы.
Ключевые темы выступления:
Как выживает главное независимое медиа из России после отъезда в Европу?
Коростелев-гейт, или почему ошибка одного ведущего поставила под вопрос само существование „Дождя“?
Кто смотрит „Дождь“ и как сохранить и расширить аудиторию?
Как руководить редакцией телеканала со статусом „нежелательной организации“ (то есть как работать из-за границы, когда твоя работа вне закона)
Работа современных СМИ и представление фактов для влияния на аудиторию (Невзлин-гейт и расследование ФБК)
Личное: бегство с детьми и тремя чемоданами, паника и адаптация в изгнании
Эта встреча станет открытой дискуссией для всех, кто интересуется судьбой независимой журналистики, важностью правдивой информации и ролью СМИ в современном мире. В условиях, когда свобода слова оказалась под угрозой, Екатерина расскажет, как журналисты продолжают свою работу, несмотря на давление и ограничения.
Приглашаем всех, кому небезразличны вопросы свободы слова, независимой журналистики и борьбы за правду в условиях информационных войн.
Дата: 11 октября
Время: 19:00
Место: Конференц-зал отеля Hestia Europa, Таллинн