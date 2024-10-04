УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ | Екатерина Котрикадзе выступит в Таллинне с лекцией – „Журналистика под давлением: как сохранить независимость“.

Как выживает главное независимое медиа из России после отъезда в Европу?

Коростелев-гейт, или почему ошибка одного ведущего поставила под вопрос само существование „Дождя“?

Кто смотрит „Дождь“ и как сохранить и расширить аудиторию?

Как руководить редакцией телеканала со статусом „нежелательной организации“ (то есть как работать из-за границы, когда твоя работа вне закона)

Работа современных СМИ и представление фактов для влияния на аудиторию (Невзлин-гейт и расследование ФБК)