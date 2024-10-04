Яна Тоом - о потенциальных кавалерах: я как Свинка Пеппа. А когда ты Пеппа, нужно быть очень осторожной в отношениях

Более того, Яна теперь говорит, что не может быть уверена в том, что потенциальный кавалер интересуется ею или ее деньгами. „У меня здесь был один бойфренд, любимой фразой которого было „у депутата денег много“. Такие вещи отравляют отношения“, - объясняет она. „Даже мои собственные дети не хотят со мной куда-то выходить. На днях, когда мы шли в продуктовый магазин, моя внучка Илона спросила: „Бабушка, почему с тобой все здороваются?“. Я ответила: „Я как Свинка Пеппа: все знают, кто она такая, но она не знает, кто смотрит ее по телевизору“, - говорит Тоом, добавляя, что теперь девочка думает, что ее бабушка и есть Пеппа. „А когда ты Пеппа, нужно быть очень осторожной в отношениях“.