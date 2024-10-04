Яна Тоом - о потенциальных кавалерах: я как Свинка Пеппа. А когда ты Пеппа, нужно быть очень осторожной в отношениях
„Честно говоря, я уже не помню, когда в последний раз была влюблена - несколько лет назад... Какие-то отношения есть, но бабочек в животе уже особо нет. Такие болезненные разводы и расставания делают менее наивной“, - говорит Яна Тоом в передаче Õhtuleht „Elektritool“.
Более того, Яна теперь говорит, что не может быть уверена в том, что потенциальный кавалер интересуется ею или ее деньгами. „У меня здесь был один бойфренд, любимой фразой которого было „у депутата денег много“. Такие вещи отравляют отношения“, - объясняет она. „Даже мои собственные дети не хотят со мной куда-то выходить. На днях, когда мы шли в продуктовый магазин, моя внучка Илона спросила: „Бабушка, почему с тобой все здороваются?“. Я ответила: „Я как Свинка Пеппа: все знают, кто она такая, но она не знает, кто смотрит ее по телевизору“, - говорит Тоом, добавляя, что теперь девочка думает, что ее бабушка и есть Пеппа. „А когда ты Пеппа, нужно быть очень осторожной в отношениях“.
Ожидания Яны от потенциального кавалера вполне ясны. „Он не должен быть красивым, худым или толстым, но умным и честным. Он не должен быть ленивым и должен уметь держать себя в руках. Мне не нужен еще один ребенок“, - утверждает политик. У него должна оставаться искра в глазах и интерес к жизни“. „Мужчина, который начнет стареть, не нужен. Ну, не начнет. Кто в наше время стареет?“.