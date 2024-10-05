Семья 50 лет хранила картину, не зная, что это шедевр Пикассо

Подпись Пабло Пикассо на картине, найденной Луиджи Ло Россо, старьёвщика из Помпей, который до недавнего времени и представить себе не мог, что в его доме хранится настоящий шедевр, является подлинной.

Такое заключение, изучив полотно под названием „Портрет Доры Маар“, сделал в прошлом месяце графолог Чинции Альтиери, консультант суда в Милане. Но достоянием общественности эта новость стала только в последние несколько дней.

История обнаружения „Портрета Доры Маар“

В 1962 году, расчищая подвал виллы на Капри, молодой человек нашел свернутый холст, на котором изображена женщина растрёпанного вида. Хотя в левом верхнем углу была чётко видна подпись „Пикассо“, Ло Россо, которому тогда было 24 года, этому значения не предал. Всё же он решил забрать холст домой и повесить его в своей гостиной. Там она и провисела целых пятьдесят лет.

Лишь в начале 2000-х годов старший сын Ло Россо указал родителям на явное сходство картины, висящей в гостиной, с работами Пикассо, которые тот увидел в школьных учебниках, и предположил, что в доме может находиться оригинал. Хотя поначалу эта идея была отвергнута, сходство с шедеврами французского мастера кубизма было настолько велико, что у членов семьи закрались сомнения. В конце концов они решили проверить гипотезу и заказали экспертизу.

Работа кисти Пабло Пикассо

После многочисленных анализов, консультаций и сравнений с другими работами неожиданно пришло первое подтверждение: картина, созданная в 1940-1950-х годах, может быть портретом французской поэтессы Доры Маар, которая в течение девяти лет была спутницей и музой Пикассо. Существует также другая работа художника под названием „Бюст женщины (Дора Маар)“, искусствоведы считают, что Пикассо нарисовал два разных портрета этой женщины в разное время.