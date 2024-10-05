Яна Тоом о нападении, которое не забудет: на площади Вабадузе один джентльмен плюнул мне в лицо так, что я вся промокла

„В одном из интервью я сказала, что эстонский язык вымирает, и после этого на меня обрушилась такая критика, что перья полетели. На площади Вабадузе один джентльмен плюнул мне в лицо, так что я была вся мокрая“, — вспоминает Яна Тоом (57) об инциденте, который навсегда останется в её памяти.

„Я знаю, где живут твои дети... Знаю, где находятся внуки...“, — рассказала Яна о шокирующих угрозах, которые она получает. „Но это часть этой работы, с этим ничего не поделаешь“, — добавила депутат Европарламента.

Яна Тоом в откровенном интервью LP в 2021 году поделилась подробностями своего развода, который стал объектом обсуждения в СМИ. „Я больше не живу в Виймси, там остался мой бывший муж. Я развелась так умно, что какое-то время даже жила на улице“, — рассказала депутат.

Она также добавила, что хотя дом официально является совместной собственностью, у нее даже нет ключей от него. „Я купила себе квартиру в центре города“, — сообщила Тоом. На вопрос, действительно ли она обращалась в суд с бывшим партнером для раздела имущества, она ответила: „Нет, причина судебного разбирательства заключалась в том, что супруг не хотел разводиться“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .