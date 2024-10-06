Сандра Хюллер рассказала Vogue о своем стиле: Это безнадежно

Октябрьский выпуск журнала Vogue Germany посвящен 45-летнему юбилею немецкого издания. В свежем выпуске - 45 признаний в любви к моде. И, как отмечает главный редактор Керстин Венг, сама обложка - тоже объяснение в любви. „Сандра Хюллер - сейчас самая востребованная актриса в мире. Как и Юрген Теллер, который фотографировал ее для этого издания, она олицетворяет собой аутентичное, неподдельное“, - говорит главный редактор.

Немецкая актриса Сандра Хюллер на данный момент снимется в одной картине с американским актером Томом Крузом. Она сыграла главные роли в оскароносных фильмах „Зона интересов“ и „Анатомия падения“.

В интервью журналу Vogue Germany немецкая актриса подчеркнула, что очень любит работать с Юргеном Теллером. Известный немецкий фотограф часто снимает звезд. Сандра Хюллер рассказала, что Теллер берет то, что есть, а не создает что-то специально, при этом он всегда находит особенное.

Сандра Хюллер о своем стиле: Это безнадежно!

О своем собственном стиле немецкая актриса сказала в интервью журнала так: „Что касается моего собственного стиля, то я думаю, что это просто безнадежно. Помощь, которую я получаю со стороны, чтобы узнать, что мне подходит, - это огромное удовольствие. Но что касается меня лично, то я совершенно потеряна в этом отношении для общества. Я убеждена, что стилю нельзя научиться. У тебя либо есть способности к этому, либо нет, и я не думаю, что я тот человек, с которым можно поговорить на эту тему“.

На страницах модного журнала Хюллер не только позирует немецкому фотографу Юргену Теллеру в образах от Louis Vuitton, CHLOÉ, Petar Petrov, Tom Ford и других модных домов, но и делится своим впечатлениями о работе над новым фильмом „Rose“ режиссера Маркуса Шляйнцера (Markus Schleinzer), где Сандра Хюллер играет женщину, которая в 17-м веке выдавала себя за мужчину-солдата. Как подчеркивает сама актриса, в этой картине роль сексуальной ориентации ее героини - не ключевая. Ее героиня просто считает, что в образе мужчины жить легче.