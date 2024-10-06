ВИДЕО | Рэпер Эминем впервые станет дедушкой

Первенца ждет 28-летняя дочь Эминема Хейли Джейд.

В трогательном клипе, сделанном из архивных материалов, показан процесс взросления Хейли. В нем также есть момент, как девушка сообщает отцу о беременности — она дарит ему футболку с надписью „Дедуля №1“ и показывает фотографию УЗИ. Певец явно ошарашен, а Хейли весело смеется, наблюдая за его реакцией.

В клип также вошли семейные архивные видео 20-летней давности, а также моменты свадьбы Хейли с Эваном МакКлинтоком.

Вскоре после выхода клипа Джейд опубликовала серию фото, на которых они с мужем рассматривают снимок УЗИ. В подписи к посту она сообщила, что семья ждет пополнения в следующем году.