Сверчки на первое, второе и десерт: в Лондоне открылся первый в мире ресторан с блюдами из насекомых

В самом сердце северного Лондона, в Финсбери-парке есть ресторан с ярко-жёлтой вывеской Yum Bug. Местные декорации, обстановка и, конечно, меню не лишены оригинальности.

Идея открыть заведение изначально в формате поп-ап возникла ещё в 2018 году у двух молодых людей и друзей - Лео Тейлора и Аарона Томаса. План был таков: показать, „что съедобные насекомые могут помочь создать более здоровую и экологически устойчивую систему питания“ на замену традицонному мясу животных.

Трудно не впечатлиться цифрами. Выращивание насекомых приводит к значительно меньшим выбросам парниковых газов, чем традиционное животноводство, и при этом даёт примерно на 50 % больше белка, чем говядина.

Еда будущего, у которой явные проблемы с имиджем

Насекомых можно выращивать в специальных контейнерах, размещая их компактно и таким образом оптимизируя пространство. Членистоногие очень эффективно перерабатывают побочные продукты растительного происхождения в белок, производят в 80 раз меньше метана и в 8-12 раз меньше аммиака, чем крупный рогатый скот.

Их экологичность и устойчивость неоспоримы, но сможет ли этот суперфуд, у которого явные проблемы с имиджем, привлечь внимание обычных посетителей?

Yum Bug - это маленький уютный ресторан на 20 мест. Интерьер, в отличие от яркого фасада, выполнены в тонах чёрного и шоколадно-коричневого. Что создаёт спокойный фон и атмосферу для дегустации блюд из меню, в котором главный ингредиент - сверчки.

Впечатлениями о вкусе и своими знаниями об их пользе с большим энтузиазмом делится владелец ресторана Донал МакОли. Рассказ начинается с описания различных форм и вариаций: сверчки цельные, жареные с индийскими специями, рубленные в салате из овощей, в карамельной пахлаве...

Для Yum Bug важно, чтобы у посетителей была возможность задать вопросы и время на то, чтобы побороть все неприятные ассоциации, прежде чем снять пробу.

Хрустящие снаружи, мягкие внутри