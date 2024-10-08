ВИДЕО | Первое интервью! Возлюбленная блогера Андрея Зевакина рассказала, что ценит в своем партнере

Партнер Андрея Зевакина, Келли-Карита Ефимов, сказала в интервью для Kroonika, что, хотя в последние месяцы она активно занимается созданием контента, её основной фокус всё же остаётся на работе парикмахером. „Сейчас я хочу сосредоточиться на работе парикмахером и на средствах для завивки, которые недавно вышли“, — отметила Келли-Карита, у которой недавно, в сотрудничестве с Browzy, появился собственный набор продукции. Однако это не мешает ей продолжать заниматься созданием контента. „У меня и сейчас с собой камера, чтобы снимать влог (видеоблог)!“ — призналась она.

Келли-Карита, которая предпочитает не говорить публично о своих отношениях с Андреем, всё же с радостью сообщила Kroonika, что её сердце действительно занято. А что она ценит в партнёре? „В первую очередь ценю честность, отзывчивость, и, скажу честно, чистоплотность. Гигиена должна быть на высоте. И доброту“, — перечислила Келли-Карита, добавив, что важно, чтобы с партнёром было правильное внутреннее ощущение. Она также высоко ценит открытую коммуникацию, при которой можно обсуждать с партнёром любые темы.

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В недавно завершившемся тревел-шоу ютуберы Андрей и Робин отправились в Латинскую Америку. Съёмки начались в августе, и шоу вышло на экраны вчера на платформе Elisa Huub. Режиссёр приключенческого сериала — Сандер Алликмяэ, а исполнительный продюсер — Кэтлин Карама Мартинс.

Первый сезон шоу, снятый в США, был удостоен награды „Открытие года“ на церемонии вручения Эстонской кинопремии и тел