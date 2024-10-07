Месячная зарплата за один перелет: эстонская блогерка и светская львица полетела бизнес-классом в Дубай и показала, каково это

Теперь уже ни для кого не секрет, что эстонская светская львица Анита Сибул уже много лет наслаждается роскошной жизнью, будь то дорогие рестораны, дизайнерские вещи или роскошные отели. Теперь она решила испытать бизнес-класс Lufthansa, на котором летела из Таллинна в Дубай, где проводит много времени. Это удовольствие тоже недешёвое, так как стоимость билета в бизнес-класс варьируется от 1500 до 3000 евро.