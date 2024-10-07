Эстонская оперная звезда спасла жизнь школьнику: „Я была уверена, что он умрет“

Пару лет назад сопрано Пирьо Йонас (44) стала свидетелем того, как маленький мальчик, спускавшийся на санках с вершины холма Тоомпеа, упал и сильно ударился головой: „Я была уверена, что этот мальчик умер, потому что это было ужасное падение. Это был самый страшный момент, который я когда-либо видела“, — рассказала оперная звезда, которая в шоковом состоянии тут же остановила мальчика и вызвала скорую помощь.

„Выяснилось, что у Тармо был перелом черепа на несколько десятков сантиметров, и ему сделали четырёхчасовую операцию на мозге. Это действительно было вопросом жизни и смерти“, — описала сопрано детали несчастного случая, которые ей рассказала мать маленького Тармо.

Статья взята из Õhtuleht.

Родившаяся и выросшая в Таллинне Пирьо исполнила свою первую роль в театре „Ванемуйне“ в 2006 году. Спустя несколько лет её пригласили на ещё одну роль, и в 2010 году она стала штатной солисткой „Ванемуйне“. Именно в театре она встретила своего нынешнего мужа Танеля Йонаса, с которым долгое время они были лишь коллегами и друзьями.

В конце прошлого года супруги Йонас открыли двери своего дома. Их жильё в скандинавском стиле находится в таунхаусе, построенном около десяти лет назад в Тарту. Дом разделён на два этажа. У пары двое детей и стаффордширский бультерьер по кличке Домино.