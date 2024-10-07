„Парадоксально, но я никогда не весила столько, сколько вешу сейчас“. Эстонский режиссер Анна Хинтс о любви к себе

Путь Анны Хинтс к принятию себя был непростым, но сегодня она достигла состояния, когда может сказать, что любит себя такой, какая она есть. „Я смотрю в зеркало и искренне стараюсь смотреть на себя с любящим взглядом. В тот момент, когда я смотрю в зеркало, я не могу быть никем другим“, — объяснила она. „Если я захочу что-то изменить, то это будет когда-нибудь в будущем“.

„Большую часть своей жизни я смотрела на себя очень строго, будучи очень худой, с 11 лет страдая от расстройства пищевого поведения, морила себя голодом, вызывала рвоту и делала множество сумасшедших поступков. Большую часть своей жизни я никогда не была довольна собой“, — призналась она.

„Самое смешное в том, что даже когда я, казалось бы, соответствовала стандартам, принятым в обществе — „О, какая красивая“, — я сама никогда в это не верила“, — сказала Хинтс. Однако теперь режиссёр чувствует, что может свободно себя хвалить. „Парадоксально, но я никогда не весила столько, сколько вешу сейчас, и никогда не была такой нежной и доброй к себе, как сейчас“, — поделилась Хинтс.