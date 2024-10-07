Российские музыкальные стриминги начали маркировать исполнителей-иноагентов

„Иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей музыкальных сервисов. А благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов“, — написал депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, Роскомнадзор будет „внимательно следить“ за тем, как платформы и правообладатели исполняют это требование, и наказывать в случае выявленных нарушений.

Как убедилась „Медуза“, на момент выхода этой заметки требование о маркировке „иноагентов“ в российских стримингах пока не выполняется.

Сейчас авторов, объявленных властями РФ „иноагентами“, маркируют СМИ и книжные издательства.