Нобелевская премия - нужна ли она сегодня?

Кого сегодня на самом деле волнует Нобелевская премия? Актуален и полезен ли этот научный трофей, со всей его высокопарной помпой, впервые врученный в 1901 году?

Конечно, эта международная премия способствует популяризации науки и прогресса. Однако не создает ли она параллельно с этим ложные впечатления о том, как и кем на самом деле были сделаны открытия? И не слишком ли предвзят выбор победителей, учитывая, что ими в основном становятся выходцы из Западной Европы и США, причем чаще - мужчины?

Благородная идея Альфреда Нобеля

Нобелевская премия была учреждена по завещанию шведского химика, изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля, обладателя более 350 патентов международного уровня, в том числе - за создание динамита. Он получил прекрасное образование благодаря своему отцу, который основал в Санкт-Петербурге в конце 1830-х годов несколько плавильных заводов, а также занимался производством паровых машин и мин. Помимо химии и физики Альфред Нобель очень интересовался литературой. Его исследовательская и предпринимательская деятельность по всему миру, а также активы в компаниях родственников в России принесли ему огромное состояние.

По одной из версий, задуматься о том, как распорядиться заработанными миллионами, бездетного Нобеля заставил… газетный некролог „Торговец смертью мертв“, опубликованный в 1888 году в одной из французских газет. Тогда журналисты ошибочно объявили о кончине Альфреда Нобеля, хотя из жизни ушел его брат Альберт. В сообщении говорилось в основном о богатстве предпринимателя, которое объяснялось в некрологе тем, что он нашел способ убивать людей быстрее и больше, чем когда бы то ни было. Возможно, именно в этот момент Альфред Нобель задумался о том, каким останется в памяти потомков.