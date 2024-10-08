ФОТО | Герцогине все позволено? Меган Маркл осудили за платье с глубоким декольте и разрезом

В минувшую субботу на гала-концерте Детской больницы Меган Маркл появилась в эффектном красном платье от Carolina Herrera. Меган выбрала платье с большим декольте и высоким разрезом, обнажающим большую часть ее бедер и ног. Герцогиня Сассекская дополнила образ босоножками на каблуках в тон, золотым браслетом и несколькими кольцами.

Это был не первый раз, когда Меган появилась в этом платье — ранее она надевала его на мероприятие в Нью-Йорке в 2021 году.

Помимо Меган, на торжественном мероприятии в детской больнице присутствовали и другие звезды: певица Деми Ловато, актриса Кейли Куоко, Джейми Ли Кертис, Колин Хэнкс и популярный ведущий Джимми Киммел.

Платье Меган привлекло внимание в социальных сетях. Многие посчитали наряд герцогини неприличным.

„Я ожидал более скромного платья для благотворительного мероприятия. Это не мероприятие в ночном клубе“, „Красное платье и босоножки на каблуках больше подходят для торжественного вечера. Совершенно не подходят для встречи с детьми“, „Такое ощущение, что она вообще не осознает, что одежда может хорошо сидеть и подчеркивать фигуру“, „Слишком откровенно для такого мероприятия“, — писали в комментариях.

Комментаторы обратили внимание и на тот факт, что Меган прибыла на торжество одна, без принца Гарри. По данным британских СМИ, принц провел этот день со своими друзьями.