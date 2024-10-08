В эти выходные в Котле культуры пройдет большая веганская ярмарка
В эту субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, в таллиннском Котле культуры состоится уже 14-я Веганская ярмарка, на которой будут представлены растительные продукты и веганский образ жизни. В течение двух дней на двух сценах пройдут дискуссии, лекции, показ фильма и мастер-классы. Будет работать детская зона.
„В этом году основная тема ярмарки — мечты. Мы призываем всех мечтать по-крупному и представить, в какой среде они хотели бы жить, о каких кулинарных мечтах они задумываются или каким они видят мир своей мечты“, — сказала руководитель проекта Веганской ярмарки Регли Йоханссон. „За два дня мы представим вдохновляющие лекции и дискуссии, которые помогут дать импульс мечтам“, — добавила Йоханссон.
Как в субботу, так и в воскресенье на сцене выступят известные и вдохновляющие зарубежные гости. 12 октября на главной сцене будет организован видеомост с всемирно известным Эдом Винтерсом, более известным как Earthling Ed („Землянин Эд“). Эд — знаменитый британский веган, активист по правам животных, публичный оратор, ютубер, создатель контента и автор бестселлеров. Его речь на YouTube „You Will Never Look at Your Life in the Same Way Again“ („Ваша жизнь больше никогда не будет прежней“) на данный момент набрала более 4,6 миллиона просмотров. В воскресенье, 13 октября, на сцене выступит один из владельцев популярного приложения HappyCow Кен Спектор, который расскажет о новых веганских трендах. HappyCow — крупнейший в мире гид по веганским и вегетарианским ресторанам и магазинам.
Кроме того, в течение двух дней можно будет посетить панели и выступления о разработке и выводе на рынок веганских продуктов в крупных розничных сетях, о сокращении пищевых отходов, об умных растениях, о солдатах-вегетарианцах на линии фронта в Украине, вегефобии и культуре содержания домашних животных. На практических мастер-классах можно будет принять участие в беседах родителей детей-веганов, научиться выращивать микрозелень, готовить веганские сыры и натуральную косметику, а также освоить современные и, главное, основанные на эмпатии, методы дрессировки собак.
На сцене и на мастер-классах можно будет услышать таких специалистов, как Тийна Тоомет, Яан Меттик, Мару Метспалу, Меэлик Самель, Марит Мяэсаар, Микк Мяги и других экспертов в своих областях.
На Веганской ярмарке будет показан документальный фильм „Еда ради завтрашнего дня“ (Eating for Tomorrow, США), который зачитала обладательница Оскара Кейт Уинслет. В фильме также принимают участие сэр Ричард Брэнсон, Тони Роббинс и ведущий океанолог мира Сильвия Эрл. Перед показом фильма состоится видеозвонок с продюсером Марком Гэлвином.
Во время благотворительного мероприятия flash tattoo можно будет украсить своё тело веганской татуировкой и таким образом поддержать программу LILU, пропагандирующую красоту без жестокости.
Веганская ярмарка будет открыта 12 октября с 11:00 до 19:00 и 13 октября с 11:00 до 16:00. Цена билета в предварительной продаже — 10 евро, в дни проведения мероприятия — 15 евро. Дети до 12 лет проходят бесплатно. Билеты можно приобрести на сайте Fienta.com и на месте во время мероприятия.
Организаторы Веганской ярмарки — маркетинговая компания Vegekspert и организация по защите прав животных MTÜ Loomus. Спонсоры мероприятия — R-Kiosk и Deary. Веганская ярмарка, ранее известная как Вегетарианская ярмарка, является старейшей веганской ярмаркой в странах Балтии, которая проводится ежегодно с 2011 года.
Программа Веганской ярмарки 2024:
СУББОТА, 12.10
11:15–11:45 Анна Тенсинг (Loomus) — „Можем ли мы жить, не эксплуатируя животных?“
12:00–12:30 Мастер-класс по приготовлению растительного сыра (Helene vegan kitchen)
12:00–13:00 Тийна Тоомет, Керсти Сексел, Анни-Анете Мыйсамаа (Varjupaikade MTÜ), Гейт Карураху (Эстонское общество защиты животных), модератор — Хеллика Ландсман (Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства) — „Мечта о справедливом и заботливом сосуществовании с домашними животными“
13:00–13:40 Мастер-класс по микрозелени (Марит Мяэсаар)
13:15–14:15 Дарио Мартинелли (итальянский семиотик) — „A Top 5 of missed steaks“ (доклад на английском языке)
14:10–15:10 Бритт Пурдело — „Язык тела собак и язык тела людей по отношению к собакам“ (Бритт Пурдело)
14:30–15:15 Яан Меттик (Таллиннский ботанический сад) — „Неизвестная мудрость известных растений“
15:30–16:30 Мару Метспалу, текстильный и пищевой художник — „Мечтая о мире, где еда не причиняет вреда, ни в словах, ни в делах...“
15:30–16:15 „Мечтаем, чтобы еда не попадала в мусорный ящик!“ (Tartu Toidujagamine)
16:45–17:30 Earthling Ed (Великобритания) — „How to be vegan in a non-vegan world“ („Как быть веганом в невеганском мире“; доклад на английском языке)
18:00 Показ фильма — „Eating for Tomorrow“ („Еда ради завтрашнего дня“), перед показом — видеозвонок с продюсером Марком Гэлвином
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.10
11:30–12:30 Пеэтер Тава (Thormi — альтернатива мясу из растительного белка), Маргус Ветка (Deary, Tere Piim), Марилин Юриссон (Rimi Eesti), Трийн Реммелгас (Mati Foods), модератор беседы — Сирли Кивасте (Loomus) — „Путь от мечты до полок магазинов: вызовы при выводе новых продуктов на рынок и роль розничных сетей“
12:00–13:00 „Натуральный уход за кожей с лекарственными травами“ (Rosehippie)
12:45–13:45 Кен Спектор (HappyCow Vegan Guide & Community, США) — „История HappyCow.com“ (доклад на английском языке)
13:00–13:40 Мастер-класс по микрозелени (Марит Мяэсар)
14:00–14:45 Микк Мяги (Vegan Restoran V) — „На линии фронта Украины: дневники солдат-веганов“
14:00–15:00 „Беседа для родителей детей-веганов: советы и хитрости“ (ведёт Лииса-Индра Паюсте)
15:00–15:45 Меелик Самель (музыкант) — „Почему веганы такие надоедливые?“