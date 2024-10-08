В эти выходные в Котле культуры пройдет большая веганская ярмарка

„В этом году основная тема ярмарки — мечты. Мы призываем всех мечтать по-крупному и представить, в какой среде они хотели бы жить, о каких кулинарных мечтах они задумываются или каким они видят мир своей мечты“, — сказала руководитель проекта Веганской ярмарки Регли Йоханссон. „За два дня мы представим вдохновляющие лекции и дискуссии, которые помогут дать импульс мечтам“, — добавила Йоханссон.

Как в субботу, так и в воскресенье на сцене выступят известные и вдохновляющие зарубежные гости. 12 октября на главной сцене будет организован видеомост с всемирно известным Эдом Винтерсом, более известным как Earthling Ed („Землянин Эд“). Эд — знаменитый британский веган, активист по правам животных, публичный оратор, ютубер, создатель контента и автор бестселлеров. Его речь на YouTube „You Will Never Look at Your Life in the Same Way Again“ („Ваша жизнь больше никогда не будет прежней“) на данный момент набрала более 4,6 миллиона просмотров. В воскресенье, 13 октября, на сцене выступит один из владельцев популярного приложения HappyCow Кен Спектор, который расскажет о новых веганских трендах. HappyCow — крупнейший в мире гид по веганским и вегетарианским ресторанам и магазинам.

Кроме того, в течение двух дней можно будет посетить панели и выступления о разработке и выводе на рынок веганских продуктов в крупных розничных сетях, о сокращении пищевых отходов, об умных растениях, о солдатах-вегетарианцах на линии фронта в Украине, вегефобии и культуре содержания домашних животных. На практических мастер-классах можно будет принять участие в беседах родителей детей-веганов, научиться выращивать микрозелень, готовить веганские сыры и натуральную косметику, а также освоить современные и, главное, основанные на эмпатии, методы дрессировки собак.

На сцене и на мастер-классах можно будет услышать таких специалистов, как Тийна Тоомет, Яан Меттик, Мару Метспалу, Меэлик Самель, Марит Мяэсаар, Микк Мяги и других экспертов в своих областях.