Девочки, вы будете удивлены! Вещи, которые мужчины не замечают во время секса

Пару лишних килограмм

Большинство мужчин так взбудоражены нейрохимическим коктейлем из гормонов окситоцина, тестостерона и дофамина, что ты кажешься им настоящей секс-бомбой, напрочь лишённой недостатков.

Форма и размер груди

Если твоя левая грудь чуть больше, чем правая, или тебе кажется, что они могли бы быть больше, для мужчины это не будет иметь никакого значения: он будет счастлив просто быть рядом с ними.

Прыщики на теле

Конечно, все мы хотим идеально гладкую кожу, но если у тебя есть пара прыщей на спине или ягодицах, не расстраивайся. Он будет так захвачен процессом, что просто их не заметит.

Пот

Если тебе кажется, что собственный запах пота может отпугнуть мужчину, на самом деле всё наоборот. Это отличный показатель, что его усилия не пропадают даром, и ты возбудилась не на шутку!

Волосы на теле

Если ты не успела сбрить волосы в зоне бикини или на ногах накануне секса, не переживай. Скорее всего, он этого даже не заметит... или не придаст особого значения.

Причёска и макияж

Мужчинам совершенно без разницы, уложены ли твои волосы и как ты накрашена во время секса. Ведь они всё равно постараются испортить весь макияж и навести беспорядок на твоей голове.

Узость влагалища

Абсолютное большинство мужчин никогда не сравнивают твою вагину с другими партнёршами. Хотя упражнения Кегеля никогда не повредят, нет повода особо беспокоиться об этом.