Молодая возлюбленная Аль Пачино променяла 84-летнего актера на 68-летнего комика: пару заметили в отеле

Папарацци засняли 30-летнюю Нур, когда они с Биллом покидали гостиницу. Знаменитости сели в черную машину и вместе куда-то уехали. Примечательно, что до встречи с предполагаемым любовником у продюсера был ужин с Аль Пачино . Они встречались в ресторане в Западном Голливуде.

Напомним, что Нур является не только девушкой Аль Пачино, но и матерью его ребенка. В июне прошлого года она родила звезде четвертного наследника. Мальчика назвали Романом. Когда актер узнал о появлении на свет малыша, то сначала не поверил, так как был уверен, что больше не может иметь детей. Однако тест ДНК подтвердил его отцовство.