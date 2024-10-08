Молодая возлюбленная Аль Пачино променяла 84-летнего актера на 68-летнего комика: пару заметили в отеле(2)
Молодую возлюбленную актера Аль Пачино Нур Альфаллу заподозрили в измене. Продюсер провела ночь в отеле в Лос-Анджелесе в компании 68-летнего комика Билла Мара. Об этом сообщил таблоид Page Six.
Папарацци засняли 30-летнюю Нур, когда они с Биллом покидали гостиницу. Знаменитости сели в черную машину и вместе куда-то уехали. Примечательно, что до встречи с предполагаемым любовником у продюсера был ужин с Аль Пачино. Они встречались в ресторане в Западном Голливуде.
Пока неизвестно, какие отношения у Альфалла с 68-летним телеведущим. Актер слухи о неверности возлюбленной не прокомментировал.
Фото можно посмотреть здесь.
Напомним, что Нур является не только девушкой Аль Пачино, но и матерью его ребенка. В июне прошлого года она родила звезде четвертного наследника. Мальчика назвали Романом. Когда актер узнал о появлении на свет малыша, то сначала не поверил, так как был уверен, что больше не может иметь детей. Однако тест ДНК подтвердил его отцовство.