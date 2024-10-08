Кейт Миддлтон на 2 месте: новый рейтинг самых популярных членов королевской семьи

Компания YouGov провела опрос и опубликовала новый список самых популярных членов королевской семьи по мнению общественности. В списке присутствуют имена 21 члена Фирмы. Они расположились в порядке популярности: наиболее любимый член Фирмы оказался в верхней части списка, а наименее любимый — в нижней.

Хотя ее уже нет в живых, покойная королева Елизавета по-прежнему занимает первое место среди королевских особ с рейтингом известности 98 и популярности 77 процентов. Кейт Миддлтон набирает целых 73 процента популярности. Таким образом, принцесса Уэльская занимает второе место в списке, хотя по факту — первое.

На третьем месте с показателем популярности 70 процентов находится принцесса Анна, за ней следует принц Уильям и король Чарльз ІІІ.

77-летняя королева Камилла попала в топ-10 и заняла 9-е место с показателем популярности 49%.

Меган Маркл и принц Гарри получили низкие оценки в популярности, хотя и получили самые высокие баллы известности — оба набрали по 99%. Принц Гарри находится в списке на 15-м месте, с рейтингом 27 процентов, а его жена, герцогиня Сассекская, заняла 17-е место в списке с рейтингом популярности всего 23 процента.

На последнем месте с самой низкой популярностью находится 64-летний принц Эндрю, герцог Йоркский. Опальный принц, с которым в последние годы были связаны многочисленные скандалы, получил очень низкий рейтинг популярности — 14 процентов, что сделало его самым непопулярным членом королевской семьи.

По данным компании YouGov, список был составлен на основе миллионов ответов жителей Великобритании.

Напомним, 15 сентября сообщалось о том, что королевская семья Великобритании публично поздравила принца Гарри с юбилеем.