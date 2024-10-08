08.10.2024, 11:11
„Тема денег раздражает многих, как и молодая женщина в роскошных местах“: светская львица Анита Сибул поужинала в Бурдж-Халифе(1)
ФОТО: Erakogu
Блогер Анита Сибул, известная своим роскошным образом жизни, недавно посетила Дубай и пообедала в самом высоком ресторане в мире. Создательница контента поделилась впечатлениями от ужина со своими подписчиками в социальных сетях.
Анита Сибул посетила одну из главных достопримечательностей Дубая вместе с успешным таинственным спутником, которого она упорно держит в секрете. На основании видео, опубликованного в TikTok, можно сделать вывод, что блогер осталась очень довольна рестораном Armani, расположенным в Бурдж-Халифа. Она похвалила отличное обслуживание и развлекательную программу, которую предлагал ресторан в тот вечер. Стоимость ужина на одного человека составляет примерно двести евро.
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