„Тема денег раздражает многих, как и молодая женщина в роскошных местах“: светская львица Анита Сибул поужинала в Бурдж-Халифе

Анита Сибул посетила одну из главных достопримечательностей Дубая вместе с успешным таинственным спутником, которого она упорно держит в секрете. На основании видео, опубликованного в TikTok, можно сделать вывод, что блогер осталась очень довольна рестораном Armani, расположенным в Бурдж-Халифа. Она похвалила отличное обслуживание и развлекательную программу, которую предлагал ресторан в тот вечер. Стоимость ужина на одного человека составляет примерно двести евро.

Сибул, которая ранее заявляла, что не готовит сама, была поражена тем, как вкусно были приготовлены овощи. В качестве основного блюда она попробовала буррату, покрытую слоем настоящего золота, которое, по её мнению, было всё же излишеством. К качеству еды у Сибул также не было претензий, а вечер закончился на террасе, где она наслаждалась коктейлями и восхищалась знаменитым шоу фонтанов Дубая. Блогер добавила, что это одно из её любимых занятий в Дубае, и она могла бы бесконечно наслаждаться этим зрелищем.