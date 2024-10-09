Картины Караваджо оживут под музыку Монтеверди в концертных залах

Концерты представляют собой сплав живописи и музыки, в ходе представления картины великого итальянца Караваджо (Микеланджело Меризи) последовательно воссоздаются под музыку Монтеверди.

Зрителям будет представлена подборка гениальных работ Караваджо, которые будут инсценированы посредством жестов и простых движений. Исполняемые сцены вступят в диалог с музыкой. В концертном зале оживут „Иоанн Креститель“, „Юдифь, обезглавливающая Олоферна“ и другие шедевры художника. В качестве музыкального сопровождения прозвучат такие произведения Клаудио Монтеверди, как „Pur Ti Miro“, „Bel Pastor“, „Ecco di dolci il sole armato“ и др. В сочетании живописи и музыки зал наполнится визуальными и звуковым образцами золотого века искусства Италии.

Проект „Ожившие картины“ родился как совместное творение Театра 35, ставящего спектакли на основе произведений искусства, и ансамбля La Venexiana, исполняющего музыку итальянского Возрождения и Барокко. Происходящее на сцене – уникально, эффектно и по-итальянски экспрессивно: это выразительная и чувственная попытка вступить в диалог с публикой.

Иммерсивный спектакль „Ожившие картины“ можно будет увидеть в октябре дважды: 9 октября в Пярнуском концертном зале и 10 октября в столичном концертном зале „Эстония“.