Goltsman Ballet представит этно-техно балет „Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях“
Этно-техно балет „Дитя природы“ - это уникальная визуальная постановка Goltsman Ballett, созданная в сотрудничестве с выдающимися творцами современной музыки диджеем Колдуном и Рауно Вахером.
В основе повествования лежит сборник рассказов о Маугли английского писателя Редьярда Киплинга, переложенный на музыку в стиле этно-техно, завораживающий визуал и захватывающую современную хореографию.
Джунгли превращаются в неоновый ландшафт, звучат этно-техно ритмы, на сцене вместе с классическими танцорами зажигают брейкеры и акробат. Завораживающие костюмы и декорации!
Спектакль рассказывает историю Дитя Природы, который встречает на своем пути как людей в животном обличии, так и животных в облике людей.
Знаешь ли ты, откуда ты и куда ты идешь? Какую дорогу выберешь на перекрестке? Кто с тобой одной крови?
Персонажи одновременно вызывают замешательство и в то же время помогают герою на его пути. Дитя Природы находит в своей душе огонь, которым готов поделиться и с тобой!
Творческая команда:
Хореограф-постановщик: Мария Гольцман
Композиторы и живое исполнение музыки: Диджей Колдун и Рауно Вахер
Помощник хореографа: Алексей Зотович
Декорации: Екатерина Седова
Костюмы: Пилле Теппан
Световое оформление: Вацлав Дембински
Звукорежиссер: Евгений Березовский
Хореография и исполнение: Мехис Саабер, Алексей Зотович, Марек Ветик, Сандра Ива, Константин Бурдаков, Александра Кузнецова, Эва-Мария Кангро, Ольга Гришина, Арина Белая, Анна София Супин, Брит Тиик, Наталья Карюкина, Елена Шороп, Виола Шороп.
Полная информация о мероприятии и билетах здесь.