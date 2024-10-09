Goltsman Ballet представит этно-техно балет „Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях“

В основе повествования лежит сборник рассказов о Маугли английского писателя Редьярда Киплинга, переложенный на музыку в стиле этно-техно, завораживающий визуал и захватывающую современную хореографию.

Джунгли превращаются в неоновый ландшафт, звучат этно-техно ритмы, на сцене вместе с классическими танцорами зажигают брейкеры и акробат. Завораживающие костюмы и декорации!

Спектакль рассказывает историю Дитя Природы, который встречает на своем пути как людей в животном обличии, так и животных в облике людей.

Знаешь ли ты, откуда ты и куда ты идешь? Какую дорогу выберешь на перекрестке? Кто с тобой одной крови?

Персонажи одновременно вызывают замешательство и в то же время помогают герою на его пути. Дитя Природы находит в своей душе огонь, которым готов поделиться и с тобой!

Творческая команда:

Хореограф-постановщик: Мария Гольцман

Композиторы и живое исполнение музыки: Диджей Колдун и Рауно Вахер

Помощник хореографа: Алексей Зотович

Декорации: Екатерина Седова

Костюмы: Пилле Теппан

Световое оформление: Вацлав Дембински

Звукорежиссер: Евгений Березовский

Хореография и исполнение: Мехис Саабер, Алексей Зотович, Марек Ветик, Сандра Ива, Константин Бурдаков, Александра Кузнецова, Эва-Мария Кангро, Ольга Гришина, Арина Белая, Анна София Супин, Брит Тиик, Наталья Карюкина, Елена Шороп, Виола Шороп.

Полная информация о мероприятии и билетах здесь.