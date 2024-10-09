Культура
09.10.2024, 12:05

Недельный обзор мероприятий Тарту 2024 | Фестиваль света зальет светом замок, также выступят британские комики

 
Фестиваль света Тарту 2024
Фестиваль света Тарту 2024
ФОТО: Микк Отсар | Erakogu

Начавшаяся неделя принесет в культурную столицу сразу несколько мероприятий. Фестиваль Alatskivi Valgus на два вечера зальет замок светом и оживит местную историю. Кроме того, от души посмеяться можно будет на стендап-шоу „Healing by Feeling Funny“, посвященном психическому здоровью через призму юмора. На этой неделе состоятся и последние представления „Läbi linna: Valga+Valka“.

На выходных, 12 и 13 октября, пройдет фестиваль света Alatskivi Valgus, где местная история оживет благодаря видео, свету и звуку. Главным героями светового шоу „Замок“ являются сам замок Алатскиви, музыка Эдуарда Тубина и тексты писателя Юхана Лийва. После представления в парке замка и на пешеходной тропе зажгутся световые инсталляции. Основная программа Фестиваля света и посещение замка бесплатны.

В четверг, 10 октября, народ будет смешить стендап-шоу о психическом здоровье „Healing by Feeling Funny“. Шоу выведет на сцену британских мужчин, которые так или иначе боролись с психическим здоровьем, и которые рассказывают о своем опыте через юмор. В результате проекта в области психического здоровья, реализованного в Великобритании, а именно десятинедельного стендап-тренинга, участники научились создавать и представлять свою личную историю в формате стендапа, чтобы донести до аудитории важные, но в то же время деликатные темы.

Цикл передвижных представлений „Läbi linna“ пройдет с 10 по 12 октября в Валга и Валка. В постановке рассказывается история городов-побратимов и их жителей, ищется сходство между Эстонией и Латвией и двумя народами. Спектакль идет как на эстонском, так и на латышском языке.

Обзор культурных мероприятий культурной столицы с 7 по 13 октября:

Toomas Tiivel: Viinad ja peenemad napsid – alkohol ja kohalik kultuur

9.10 в 17.00 часов

Тарту | Tartu linnamuuseum

8–12 €

Kombatavate raamatute tutvustus

10.10 в 18.00 часов

Тарту | Tartu Kunstimuuseum

Вход свободный

Stand-up show about mental health: Healing by Feeling Funny (ÜK)

10.10 в 18.00 и 20.00 часов

Тарту | Vilde ja Vine

15–18 €

XI rahvusvaheline A-festival Maailm on tsirkus

10.–12.10 в 19.00 часов

Тарту | Tartu Üliõpilasmaja

10–25 €

Drag-etendus Siinpool sood

10.10 в 19.00 часов

Вильянди | Sakala keskus

17–25 €

LÄBI LINNA: Valga+Valka

10.–12.10 в 19.00 часов

Волость Валга | Algus: Valga Vabadussõja ausammas (Julius Kuperjanovi 65)

12–25 €

XI A-festival: Dada Zirkus Genesis“ (Austria)

10.–11.10 в 21.00 час

Тарту | Genialistide klubi

15–25 €

XI A-festival: Vilniuse Ülikooli kineetilise teatri tantsuetendus

11.10 в 14.00 часов

Тарту | Tartu Üliõpilasmaja

Вход свободный

Õhtune huige Emajõel koos Kristiina ja Silveriga

11.10 в 18.15

Тарту | Lodjakoda

15–25 €

XI A-festival: Vilniuse Ülikooli kineetilise teatri tantsuetendus Hommo in

Maxima“.

11.10 в 19.00 часов

Тарту | Tartu Üliõpilasmaja

Kultuuribussiga Ugalasse vaatama lavastust Cosmopolitan

12.10 в 10.00 часов

Kastre vald | Kastre vald

30 €

Arhituur. Lõuna-Eesti kolhoosikeskused

12.10 в 11.00 часов

Тарту | Lõuna-Eesti kolhoosikeskused

15 €

Suur klotsipidu – Legomaania

12.–13.10 kell 11.00

Тарту | Teatri Kodu

3–25 €

Valgusfestival Alatskivi Valgus

12.–13.10 kell 18.00

Peipsiääre vald | Alatskivi Loss

Вход свободный

XI A-festival: Flame Rain Theatre ja Tuleteater Zerkala Suured leegid ja

väikesed katastroofid!

12.10 в 19.00 часов

Тарту | Tartu Raekoja plats

Вход свободный

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