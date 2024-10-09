Недельный обзор мероприятий Тарту 2024 | Фестиваль света зальет светом замок, также выступят британские комики
Начавшаяся неделя принесет в культурную столицу сразу несколько мероприятий. Фестиваль Alatskivi Valgus на два вечера зальет замок светом и оживит местную историю. Кроме того, от души посмеяться можно будет на стендап-шоу „Healing by Feeling Funny“, посвященном психическому здоровью через призму юмора. На этой неделе состоятся и последние представления „Läbi linna: Valga+Valka“.
На выходных, 12 и 13 октября, пройдет фестиваль света Alatskivi Valgus, где местная история оживет благодаря видео, свету и звуку. Главным героями светового шоу „Замок“ являются сам замок Алатскиви, музыка Эдуарда Тубина и тексты писателя Юхана Лийва. После представления в парке замка и на пешеходной тропе зажгутся световые инсталляции. Основная программа Фестиваля света и посещение замка бесплатны.
В четверг, 10 октября, народ будет смешить стендап-шоу о психическом здоровье „Healing by Feeling Funny“. Шоу выведет на сцену британских мужчин, которые так или иначе боролись с психическим здоровьем, и которые рассказывают о своем опыте через юмор. В результате проекта в области психического здоровья, реализованного в Великобритании, а именно десятинедельного стендап-тренинга, участники научились создавать и представлять свою личную историю в формате стендапа, чтобы донести до аудитории важные, но в то же время деликатные темы.
Цикл передвижных представлений „Läbi linna“ пройдет с 10 по 12 октября в Валга и Валка. В постановке рассказывается история городов-побратимов и их жителей, ищется сходство между Эстонией и Латвией и двумя народами. Спектакль идет как на эстонском, так и на латышском языке.
Обзор культурных мероприятий культурной столицы с 7 по 13 октября:
9.10 в 17.00 часов
Тарту | Tartu linnamuuseum
8–12 €
10.10 в 18.00 часов
Тарту | Tartu Kunstimuuseum
Вход свободный
10.10 в 18.00 и 20.00 часов
Тарту | Vilde ja Vine
15–18 €
10.–12.10 в 19.00 часов
Тарту | Tartu Üliõpilasmaja
10–25 €
10.10 в 19.00 часов
Вильянди | Sakala keskus
17–25 €
10.–12.10 в 19.00 часов
Волость Валга | Algus: Valga Vabadussõja ausammas (Julius Kuperjanovi 65)
12–25 €
10.–11.10 в 21.00 час
Тарту | Genialistide klubi
15–25 €
11.10 в 14.00 часов
Тарту | Tartu Üliõpilasmaja
Вход свободный
11.10 в 18.15
Тарту | Lodjakoda
15–25 €
11.10 в 19.00 часов
Тарту | Tartu Üliõpilasmaja
12.10 в 10.00 часов
Kastre vald | Kastre vald
30 €
12.10 в 11.00 часов
Тарту | Lõuna-Eesti kolhoosikeskused
15 €
12.–13.10 kell 11.00
Тарту | Teatri Kodu
3–25 €
12.–13.10 kell 18.00
Peipsiääre vald | Alatskivi Loss
Вход свободный
12.10 в 19.00 часов
Тарту | Tartu Raekoja plats
Вход свободный