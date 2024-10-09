Недельный обзор мероприятий Тарту 2024 | Фестиваль света зальет светом замок, также выступят британские комики

На выходных, 12 и 13 октября, пройдет фестиваль света Alatskivi Valgus , где местная история оживет благодаря видео, свету и звуку. Главным героями светового шоу „Замок“ являются сам замок Алатскиви, музыка Эдуарда Тубина и тексты писателя Юхана Лийва. После представления в парке замка и на пешеходной тропе зажгутся световые инсталляции. Основная программа Фестиваля света и посещение замка бесплатны.

В четверг, 10 октября, народ будет смешить стендап-шоу о психическом здоровье „ Healing by Feeling Funny “. Шоу выведет на сцену британских мужчин, которые так или иначе боролись с психическим здоровьем, и которые рассказывают о своем опыте через юмор. В результате проекта в области психического здоровья, реализованного в Великобритании, а именно десятинедельного стендап-тренинга, участники научились создавать и представлять свою личную историю в формате стендапа, чтобы донести до аудитории важные, но в то же время деликатные темы.