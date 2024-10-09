В новой конкурсной программе PÖFF представлен и фильм из Эстонии
Таская брёвна и камни на вершину горы, Калью строит башню, чтобы облегчить свою душевную боль.
Куллар Виймне запечатлел эту сизифову попытку в своём свежем документальном фильме „Башня“, который будет бороться за главный приз Doc@PÖFF, нового международного конкурса документальных фильмов PÖFF, программа которого была объявлена сегодня.Это искренний и проникновенный взгляд на душу одинокого человека, который, несмотря на свои неудачи и преклонный возраст, ждёт спутницу своей жизни и через сложную внутреннюю борьбу находит в себе силы сделать отношения с дочерью более сердечными.
„Куллар Виймне своим чарующим визуальным языком запечатлел в фильме нечто неописуемое, которое с одной стороны прекрасно, немного печально, но и обнадёживает“, – пишет в сопроводительном тексте Микк Гранстрём, один из составителей программы.
Всего в конкурсной программе документального кино 11 фильмов, шесть из которых являются мировыми премьерами и пять – международными.Сегодня также стартует предварительная продажа билетов на праздничные премьерные сеансы с участием авторов. Цена со скидкой составляет восемь евро и действительна до 31 октября. Ознакомиться с программой и купить билеты уже можно ЗДЕСЬ.
По словам Марианны Каат, руководителя конкурсной программы документального кино, цель Doc@PÖFF – донести до зрителя кинематографические, сильные фильмы, которые затронули бы его эмоционально. „Мы также хотим пригласить в кино зрителей, которые раньше не смотрели документальное кино“, – сказала она.Самый дальний фильм прибывает в Таллинн из Китая. Пара, состоящая в браке 60 лет, решает перевернуть новую страницу своей жизни и расстаться – это всех шокирует. Их внучка Личжу Ян исследует, что заставляет их делать это, в своём фильме „Никогда не поздно“.
Клиентки магазина бюстгальтеров в Яффе рассказывают о своих отношениях с грудью – их сокровенные признания запечатлены в фильме „Идеальная поддержка“ израильского режиссёра Михала Коэна.Шесть фигуристов-пенсионеров доказывают, что воплощать свои мечты никогда не поздно в фильме „Фигуристы ледникового периода“ немецкого режиссёра-документалиста Александры Селл.Зузана Чапутова, первая женщина-президент Словакии, ищет баланс между властью и личной жизнью в фильме словацкого режиссёра Марека Шулика „Госпожа президент“.
Действие фильма „Сторож“ французских документалистов Лу дю Понтависа и Виктории Бонин происходит в Эстонии и Китае – супружеская пара сталкивается с эмоциональным опустошением, когда их сын уезжает в далёкую страну и начинает учиться в Эстонской академии музыки и театра.“Идеальная поддержка“ уже получила награду за лучший отечественный дебютный фильм на Docaviv, самом известном израильском фестивале документального кино. „Госпожа президент“ скоро откроет престижный фестиваль документального кино в чешском городе Йиглава.Самым признанным автором является 66-летний польский режиссёр Мацей Дрыгас, чей фильм „Услышьте мой крик“ получил в 1991 году звание лучшего документального фильма года по мнению Европейской киноакадемии. Ему также вручили, например, приз Пярнуского кинофестиваля за лучший фильм, рассказывающий о выживании коренных народов („Абу Хараз“). На PÖFF Дрыгас представляет свою новую работу „Поезда“ – калейдоскопическое путешествие по истории 20-го века, собранное из киноматериалов 46 мировых архивов. Фильм создаёт коллективный портрет людей в Европе, отражая их надежды, желания, драмы и трагедии.
Фильмы конкурсной программы Doc@PÖFF:
- „Фигуристы ледникового периода“ (Германия), режиссёр Александра Селл- „Шепчущие сердца“ (Литва-Франция-Норвегия), режиссёр Витаутас Пуйдокас- „Груз“ (Швейцария), режиссёр Макс Карло Кохал- „Никогда не поздно“ (Китай), режиссёр Личжу Ян- „Чёрное золото“ (Португалия), режиссёр Такаси Сугимото- „Госпожа президент“ (Словакия-Чехия), режиссёр Марек Шулик- „Поезда“ (Польша-Литва), режиссёр Мацей Дрыгас- „Глубоко дыша“ (Германия), режиссёр Яна Сад- „Башня“ (Эстония), режиссёр Куллар Виймне- „Идеальная поддержка“ (Израиль), режиссёр Михал Коэн- „Сторож“ (Франция-Бельгия), режиссёры Лу дю Понтавис и Виктория Бонин
В отборочную комиссию вошли Марианна Каат, Микк Гранстрём, Эдвинас Пукшта и Майк Арнотт.11 октября PÖFF объявит конкурсную программу дебютных фильмов. Вся программа фестиваля будет опубликована 1 ноября.Кинофестиваль „Тёмные ночи“ пройдёт в этом году с 8 по 24 ноября.
Фестиваль представляют Elisa и Nordic Hotel Forum. Elisa поддерживает устойчивое существование эстонской культуры, создавая и предлагая отечественную аудиовизуальную продукцию и поддерживая киноискусство. Nordic Hotel Forum является местом размещения гостей PÖFF с 2008 года, а в 2019 году был удостоен титула „Друг культуры“.
Ознакомиться с конкурсной программой документальных фильмов можно здесь: https://poff.ee/doc-poff-voistlusprogramm/.Приобрести абонемент PÖFF можно здесь: https://poff.ee/ru/shop/.