В новой конкурсной программе PÖFF представлен и фильм из Эстонии

Куллар Виймне запечатлел эту сизифову попытку в своём свежем документальном фильме „Башня “ , который будет бороться за главный приз Doc@PÖFF, нового международного конкурса документальных фильмов PÖFF, программа которого была объявлена сегодня.Это искренний и проникновенный взгляд на душу одинокого человека, который, несмотря на свои неудачи и преклонный возраст, ждёт спутницу своей жизни и через сложную внутреннюю борьбу находит в себе силы сделать отношения с дочерью более сердечными.

„Куллар Виймне своим чарующим визуальным языком запечатлел в фильме нечто неописуемое, которое с одной стороны прекрасно, немного печально, но и обнадёживает“, – пишет в сопроводительном тексте Микк Гранстрём, один из составителей программы.

Всего в конкурсной программе документального кино 11 фильмов, шесть из которых являются мировыми премьерами и пять – международными.Сегодня также стартует предварительная продажа билетов на праздничные премьерные сеансы с участием авторов. Цена со скидкой составляет восемь евро и действительна до 31 октября. Ознакомиться с программой и купить билеты уже можно ЗДЕСЬ .

По словам Марианны Каат, руководителя конкурсной программы документального кино, цель Doc@PÖFF – донести до зрителя кинематографические, сильные фильмы, которые затронули бы его эмоционально. „Мы также хотим пригласить в кино зрителей, которые раньше не смотрели документальное кино“, – сказала она.Самый дальний фильм прибывает в Таллинн из Китая. Пара, состоящая в браке 60 лет, решает перевернуть новую страницу своей жизни и расстаться – это всех шокирует. Их внучка Личжу Ян исследует, что заставляет их делать это, в своём фильме „Никогда не поздно “ .