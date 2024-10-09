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09.10.2024, 09:02

ФОТО | „Сначала была любовь...“ Телезвезда Кейли Сюкияйнен ждет первенца!

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BEEBIOOTUS Keili Sükijainen eelmisel nädalal Telia Inspira hooaja avapeol. Muidu saatejuhina leiba teeniv Keili võtab sel hooajal osa värskelt eetrisse jõudnud „Masterchefi“ saatest.
BEEBIOOTUS Keili Sükijainen eelmisel nädalal Telia Inspira hooaja avapeol. Muidu saatejuhina leiba teeniv Keili võtab sel hooajal osa värskelt eetrisse jõudnud „Masterchefi“ saatest.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Ведущая и блогер Кейли Сюкияйнен сообщила в социальных сетях, что ждет первенца. Новость была обнародована милым постом в соцсетях.

Кейли Сюкияйнен опубликовала во вторник днем фотографии в социальных сетях, сообщив о том, что ждет своего первого ребенка. „Сначала была любовь, затем появился ты“, – написала она под трогательными фотографиями, обращаясь к своему еще не рожденному ребенку. На одном из снимков Кейли позирует вместе со своим возлюбленным Оливером.

Кейли Сюкияйнен состоит в отношениях с Оливером, который работает в сфере IT. Впервые телеведущая прокомментировала свои отношения в июне в интервью для „Anne & Stiil“. „Так получилось“, – кратко ответила Кейли на вопрос о том, как она познакомилась с Оливером. „На самом деле, мы уже много лет знакомы через общего друга“, – сказала она. „Но, видимо, сейчас было правильное время“.

В отношениях Кейли руководствуется принципом „It’s right when it’s easy“ (это правильно, когда это легко). „Я не имею в виду, что партнера нужно воспринимать как должное, скорее, я не предъявляю ему нереалистичных ожиданий, а даю жизни возможность спокойно течь своим чередом. Я верю, что все, кто любил кого-то, знают, что это лучшее чувство в мире. Это огромное счастье и дар“.

Keili Sükijainen koos elukaaslase Oliveriga Anett Kontaveiti lahkumismatšil

Кейли и ее возлюбленный Оливер попали в объективы камер журнала Kroonika в прошлом году, когда вместе посетили прощальный матч ее хорошей подруги Анетт Контавейт в Таллине.

Эта радостная новость о ребенке появилась всего через несколько недель после того, как подруга Кейли, Анетт, объявила о рождении своего первенца, сына по имени Энцо.

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