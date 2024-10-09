ФОТО | „Сначала была любовь...“ Телезвезда Кейли Сюкияйнен ждет первенца!

Кейли Сюкияйнен опубликовала во вторник днем фотографии в социальных сетях, сообщив о том, что ждет своего первого ребенка. „Сначала была любовь, затем появился ты“, – написала она под трогательными фотографиями, обращаясь к своему еще не рожденному ребенку. На одном из снимков Кейли позирует вместе со своим возлюбленным Оливером.

Кейли Сюкияйнен состоит в отношениях с Оливером, который работает в сфере IT. Впервые телеведущая прокомментировала свои отношения в июне в интервью для „Anne & Stiil“. „Так получилось“, – кратко ответила Кейли на вопрос о том, как она познакомилась с Оливером. „На самом деле, мы уже много лет знакомы через общего друга“, – сказала она. „Но, видимо, сейчас было правильное время“.

В отношениях Кейли руководствуется принципом „It’s right when it’s easy“ (это правильно, когда это легко). „Я не имею в виду, что партнера нужно воспринимать как должное, скорее, я не предъявляю ему нереалистичных ожиданий, а даю жизни возможность спокойно течь своим чередом. Я верю, что все, кто любил кого-то, знают, что это лучшее чувство в мире. Это огромное счастье и дар“.

Кейли и ее возлюбленный Оливер попали в объективы камер журнала Kroonika в прошлом году, когда вместе посетили прощальный матч ее хорошей подруги Анетт Контавейт в Таллине.

Эта радостная новость о ребенке появилась всего через несколько недель после того, как подруга Кейли, Анетт, объявила о рождении своего первенца, сына по имени Энцо.