Культура
13.10.2024, 10:02

ИНТЕРВЬЮ | Двойник Эми Уайнхаус дала откровенное интервью в Эстонии: родители Эми были даже на моей свадьбе

 
Дженис, мать Эми Уайнхаус, и Лора Джейн Батлер
Дженис, мать Эми Уайнхаус, и Лора Джейн Батлер
ФОТО: Erakogu

Британская певица Лора Джейн Батлер похожа на всемирно известную Эми Уайнхаус как две капли воды, что подтверждает и мать легенды, которая является близкой подругой Лоры.

Лора Джейн Батлер никогда не мечтала о карьере певицы, но, тем не менее, ею стала. Вернее, она стала двойником трагически рано ушедшей британской певицы Эми Уайнхаус, которая через Лору делится своей музыкой и частичкой себя. Лора дает интервью по телефону, и её голос удивительно похож на голос Эми. Полностью понятно, почему она и мать Эми, Дженис Уайнхаус, стали близкими людьми — Лора словно воплощение Эми на земле.

Ты уже 18 лет подражаешь Эми. Когда ты впервые её увидела или услышала?

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