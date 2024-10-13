ИНТЕРВЬЮ | Двойник Эми Уайнхаус дала откровенное интервью в Эстонии: родители Эми были даже на моей свадьбе

Лора Джейн Батлер никогда не мечтала о карьере певицы, но, тем не менее, ею стала. Вернее, она стала двойником трагически рано ушедшей британской певицы Эми Уайнхаус, которая через Лору делится своей музыкой и частичкой себя. Лора дает интервью по телефону, и её голос удивительно похож на голос Эми. Полностью понятно, почему она и мать Эми, Дженис Уайнхаус, стали близкими людьми — Лора словно воплощение Эми на земле.