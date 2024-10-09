В Таллинне покажут знакомящую с наследием ЮНЕСКО постановку фламенко-балета

На сцену выйдут профессиональные танцоры фламенко, отдавшие себя тому, чтобы фламенко не теряло своей витальности и им занимались на высоком художественном уровне. Зрителей будут ждать танцы фламенко андалусийского региона, красочные костюмы, зрелищное шоу и аутентичная классическая испанская гитарная музыка.

Труппа фламенко Антонио Андраде регулярно выступает в составе андалузских и каталонских театров, а публике в Эстонии знакома по спектаклю-фламенко Оперы Каталонии „Кармен“, показанному в 2024 году в рамках Дней оперы Сааремаа. Кроме того, коллектив выступал в эксклюзивных шоу эксклюзивных таких брендов, как Cartier, Dior и других, и даже давал выступления для испанского королевского двора и других королевских семей Европы.

Окончательно культура фламенко сформировалась в том виде, в котором нам известна, в XIX веке в Испании, широкую известность в мире получив в XX веке. С 2010 года фламенко входит в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Выступление можно будет увидеть в столице Эстонии благодаря тому, что Таллинн входит в сеть музыкальных городов ЮНЕСКО, посредством которой он примет уникальные культуры, занесенные в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и предложит интересующейся культурой местной публике неподдельные яркие впечатления.