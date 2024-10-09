Бум эротических магазинов: Hotlips снова открывает двери, но уже в Пярну

По словам основателя и владельца Hotlips, Тимо Маюри, это возвращение Hotlips в Пярну. „Около 15 лет назад мы уже пытались открыть магазин в Пярну, но выбор места оказался неудачным, а время — неподходящим. Через год мы закрыли магазин“, – вспоминает Маюри.

На этот раз Маюри вдохновило возвращение благодаря успеху магазинов Hotlips в других городах и растущему опыту компании. Помимо этого, изменилось отношение людей к интимным товарам — эстонцы становятся всё более открытыми, как и жители других стран Европы.

„Успех новых магазинов, открытых этим летом, даёт нам уверенность в том, что магазин в Пярну будет встречен с энтузиазмом. Людям понравится возможность лично ознакомиться с ассортиментом товаров“, — уверен Маюри. Его не пугает сезонный характер Пярну, который оживает летом за счёт туристов.

„Мы настроены оптимистично — в туристический сезон магазин станет популярен среди гостей города, а в остальное время Пярну и его окрестности предоставляют около 60 000 потенциальных покупателей. К тому же, наш опыт работы через интернет-магазин с местными жителями даёт нам понимание их предпочтений“, – добавил Маюри.

ТОП-5 продаж в Пярну 1) Эротические календари 2) Жидкие вибраторы 3) Лубриканты для женщин на силиконовой основе 4) Лубрикант анальный, расслабляющий 5) Женское эротическое белье

Директор Pärnu Keskus Маргит Юхансоо отметила, что приход Hotlips в Пярну был долгожданным. „Hotlips успешно открыл магазины в наших других торговых центрах — в Тарту и Нарве. Мы видим большой потенциал и в Пярну. Hotlips пришёл на рынок с деликатной и уместной концепцией, которая помогает по-новому смотреть на мир эротики“, — подчеркнула Юхансоо. Она добавила, что открытие магазина эротических товаров внесёт в торговый центр свежий, необычный сегмент.

Новый магазин площадью 160 квадратных метров продолжит уникальный концепт Hotlips, в котором каждому бренду эротических товаров выделен собственный отдел. Покупатели смогут ознакомиться с ассортиментом лично и получить профессиональные советы от продавцов.