Секс
09.10.2024, 19:07

Бум эротических магазинов: Hotlips снова открывает двери, но уже в Пярну

 
Hot Lips erootikapoe avamine Lõunakeskuses
Hot Lips erootikapoe avamine Lõunakeskuses
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Hotlips, популярная в Таллинне сеть эротических магазинов, в этом году решила выйти за пределы столицы, открыв современные магазины в Тарту и Нарве. Завершением расширения станет открытие большого эротического универмага в Pärnu Keskus, который распахнет свои двери уже через пару дней.

По словам основателя и владельца Hotlips, Тимо Маюри, это возвращение Hotlips в Пярну. „Около 15 лет назад мы уже пытались открыть магазин в Пярну, но выбор места оказался неудачным, а время — неподходящим. Через год мы закрыли магазин“, – вспоминает Маюри.

На этот раз Маюри вдохновило возвращение благодаря успеху магазинов Hotlips в других городах и растущему опыту компании. Помимо этого, изменилось отношение людей к интимным товарам — эстонцы становятся всё более открытыми, как и жители других стран Европы.

„Успех новых магазинов, открытых этим летом, даёт нам уверенность в том, что магазин в Пярну будет встречен с энтузиазмом. Людям понравится возможность лично ознакомиться с ассортиментом товаров“, — уверен Маюри. Его не пугает сезонный характер Пярну, который оживает летом за счёт туристов.

„Мы настроены оптимистично — в туристический сезон магазин станет популярен среди гостей города, а в остальное время Пярну и его окрестности предоставляют около 60 000 потенциальных покупателей. К тому же, наш опыт работы через интернет-магазин с местными жителями даёт нам понимание их предпочтений“, – добавил Маюри.

ТОП-5 продаж в Пярну

1) Эротические календари

2) Жидкие вибраторы

3) Лубриканты для женщин на силиконовой основе

4) Лубрикант анальный, расслабляющий

5) Женское эротическое белье

Директор Pärnu Keskus Маргит Юхансоо отметила, что приход Hotlips в Пярну был долгожданным. „Hotlips успешно открыл магазины в наших других торговых центрах — в Тарту и Нарве. Мы видим большой потенциал и в Пярну. Hotlips пришёл на рынок с деликатной и уместной концепцией, которая помогает по-новому смотреть на мир эротики“, — подчеркнула Юхансоо. Она добавила, что открытие магазина эротических товаров внесёт в торговый центр свежий, необычный сегмент.

Новый магазин площадью 160 квадратных метров продолжит уникальный концепт Hotlips, в котором каждому бренду эротических товаров выделен собственный отдел. Покупатели смогут ознакомиться с ассортиментом лично и получить профессиональные советы от продавцов.

„Мы хотим вывести мир удовольствий из мрачных, скрытых магазинчиков и сделать его доступным каждому. Мы заботимся о здоровье, благополучии и семейном счастье наших клиентов“, — говорит Мартин Мербах, франчайзи, который вместе с другом Алланом Коттисом открыл магазины Hotlips в Тарту и Пярну в этом году.

„Мы стремимся изменить отношение людей к эротическим магазинам, создавая просторные и современные торговые пространства, посещение которых не вызывает неловкости. Опыт магазина в Тарту показывает, что покупки чаще всего делают пары, а две трети посетителей — это женщины, которым традиционные эротические магазины были не по душе“, — делится Мербах. Он также добавил, что самыми популярными товарами являются игрушки для женщин и интимная косметика, которые скоро будут доступны и в Пярну.

Кроме того, в новом магазине будут проходить тематические вечера с участием экспертов по интимным товарам. Например, известная специалистка Эпп Кярсин представит свои любимые продукты и расскажет о трендах в мире эротики на открытии магазина в Пярну. В магазине также оборудована зона отдыха для проведения девичников и мальчишников.

Маюри добавил, что планы Hotlips по расширению не ограничиваются только четырьмя крупнейшими городами Эстонии — они уже присматриваются к соседним странам. „Мы рассматриваем возможность франчайзинга в городах с населением от 20 000 человек, например, в Вильянди. Также нам предложили помещения в Латвии, и мы ищем новые возможности в Таллинне“, — раскрыл свои дальнейшие планы Маюри.

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