Бум эротических магазинов: Hotlips снова открывает двери, но уже в Пярну
Hotlips, популярная в Таллинне сеть эротических магазинов, в этом году решила выйти за пределы столицы, открыв современные магазины в Тарту и Нарве. Завершением расширения станет открытие большого эротического универмага в Pärnu Keskus, который распахнет свои двери уже через пару дней.
По словам основателя и владельца Hotlips, Тимо Маюри, это возвращение Hotlips в Пярну. „Около 15 лет назад мы уже пытались открыть магазин в Пярну, но выбор места оказался неудачным, а время — неподходящим. Через год мы закрыли магазин“, – вспоминает Маюри.
На этот раз Маюри вдохновило возвращение благодаря успеху магазинов Hotlips в других городах и растущему опыту компании. Помимо этого, изменилось отношение людей к интимным товарам — эстонцы становятся всё более открытыми, как и жители других стран Европы.
„Успех новых магазинов, открытых этим летом, даёт нам уверенность в том, что магазин в Пярну будет встречен с энтузиазмом. Людям понравится возможность лично ознакомиться с ассортиментом товаров“, — уверен Маюри. Его не пугает сезонный характер Пярну, который оживает летом за счёт туристов.
„Мы настроены оптимистично — в туристический сезон магазин станет популярен среди гостей города, а в остальное время Пярну и его окрестности предоставляют около 60 000 потенциальных покупателей. К тому же, наш опыт работы через интернет-магазин с местными жителями даёт нам понимание их предпочтений“, – добавил Маюри.
Директор Pärnu Keskus Маргит Юхансоо отметила, что приход Hotlips в Пярну был долгожданным. „Hotlips успешно открыл магазины в наших других торговых центрах — в Тарту и Нарве. Мы видим большой потенциал и в Пярну. Hotlips пришёл на рынок с деликатной и уместной концепцией, которая помогает по-новому смотреть на мир эротики“, — подчеркнула Юхансоо. Она добавила, что открытие магазина эротических товаров внесёт в торговый центр свежий, необычный сегмент.
Новый магазин площадью 160 квадратных метров продолжит уникальный концепт Hotlips, в котором каждому бренду эротических товаров выделен собственный отдел. Покупатели смогут ознакомиться с ассортиментом лично и получить профессиональные советы от продавцов.
„Мы хотим вывести мир удовольствий из мрачных, скрытых магазинчиков и сделать его доступным каждому. Мы заботимся о здоровье, благополучии и семейном счастье наших клиентов“, — говорит Мартин Мербах, франчайзи, который вместе с другом Алланом Коттисом открыл магазины Hotlips в Тарту и Пярну в этом году.
„Мы стремимся изменить отношение людей к эротическим магазинам, создавая просторные и современные торговые пространства, посещение которых не вызывает неловкости. Опыт магазина в Тарту показывает, что покупки чаще всего делают пары, а две трети посетителей — это женщины, которым традиционные эротические магазины были не по душе“, — делится Мербах. Он также добавил, что самыми популярными товарами являются игрушки для женщин и интимная косметика, которые скоро будут доступны и в Пярну.
Кроме того, в новом магазине будут проходить тематические вечера с участием экспертов по интимным товарам. Например, известная специалистка Эпп Кярсин представит свои любимые продукты и расскажет о трендах в мире эротики на открытии магазина в Пярну. В магазине также оборудована зона отдыха для проведения девичников и мальчишников.
Маюри добавил, что планы Hotlips по расширению не ограничиваются только четырьмя крупнейшими городами Эстонии — они уже присматриваются к соседним странам. „Мы рассматриваем возможность франчайзинга в городах с населением от 20 000 человек, например, в Вильянди. Также нам предложили помещения в Латвии, и мы ищем новые возможности в Таллинне“, — раскрыл свои дальнейшие планы Маюри.