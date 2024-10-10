ФОТО | Постоянно экспериментирующая со своей внешностью эстонская певица вышла в свет с очень короткой стрижкой

В прошлый четверг, 3 октября, в ресторане Luik состоялось эксклюзивное мероприятие, на котором было представлено обновленное осенне-зимнее меню. Презентация нового меню собрала многих местных модных гурманов и медийных личностей, среди которых были Агне Вахер, Женя Фокин, Кирилл Сафонов и Анита Сибул.

Среди приглашённых гостей была и Лаура, которую многие эстонцы могут и не узнать на светских фотографиях. Этим летом певица решила модно подстричь свои длинные волосы, сменив их на короткую стрижку.

Причина, по которой Лаура делит свою жизнь между двумя странами, связана с тем, что в её жизнь пришла любовь. „Сейчас мы живем на две страны: между Римом и Эстонией. С одной стороны, это здорово, но с другой – требует много размышлений и организации. Тем не менее, мне нравится всё планировать: как справляться с текущим месяцем и что планировать дальше. Такой распорядок времени мне очень подходит“, – сказала певица этим летом в интервью Kroonika.

„Любовь пришла, когда я была готова впустить этого человека в свою жизнь и заметить его. Я рада, что и он воспринял меня так же. Мы уже знали друг друга раньше, так как ходили в одну школу с 1-го по 12-й класс – он был моим одноклассником в параллельном классе. Я думала, что, вероятно, нам нужно было пройти через разные этапы в жизни. Мы нравились друг другу, но тогда не могли быть вместе. Нам был необходим определённый опыт, чтобы теперь идти вперёд вместе“, – считает Лаура.