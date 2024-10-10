Шоубиз
10.10.2024, 10:04

ФОТО | Постоянно экспериментирующая со своей внешностью эстонская певица вышла в свет с очень короткой стрижкой

 
Лаура Пыльдвере продемонстрировала свою новую прическу.
Лаура Пыльдвере продемонстрировала свою новую прическу.
ФОТО: Restoran Luik | Pressimaterjalid

Певица Лаура Пыльдвере делит свою жизнь между Эстонией и Италией, поэтому в последнее время ее нечасто можно увидеть на светских мероприятиях.

В прошлый четверг, 3 октября, в ресторане Luik состоялось эксклюзивное мероприятие, на котором было представлено обновленное осенне-зимнее меню. Презентация нового меню собрала многих местных модных гурманов и медийных личностей, среди которых были Агне Вахер, Женя Фокин, Кирилл Сафонов и Анита Сибул.

Среди приглашённых гостей была и Лаура, которую многие эстонцы могут и не узнать на светских фотографиях. Этим летом певица решила модно подстричь свои длинные волосы, сменив их на короткую стрижку.

Лаура Пыльдвере продемонстрировала свою новую прическу.

Причина, по которой Лаура делит свою жизнь между двумя странами, связана с тем, что в её жизнь пришла любовь. „Сейчас мы живем на две страны: между Римом и Эстонией. С одной стороны, это здорово, но с другой – требует много размышлений и организации. Тем не менее, мне нравится всё планировать: как справляться с текущим месяцем и что планировать дальше. Такой распорядок времени мне очень подходит“, – сказала певица этим летом в интервью Kroonika.

„Любовь пришла, когда я была готова впустить этого человека в свою жизнь и заметить его. Я рада, что и он воспринял меня так же. Мы уже знали друг друга раньше, так как ходили в одну школу с 1-го по 12-й класс – он был моим одноклассником в параллельном классе. Я думала, что, вероятно, нам нужно было пройти через разные этапы в жизни. Мы нравились друг другу, но тогда не могли быть вместе. Нам был необходим определённый опыт, чтобы теперь идти вперёд вместе“, – считает Лаура.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии