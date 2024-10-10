Ильвес надеется получить кредит на покупку жилья за более чем 200 000 евро: „Я лучше буду жить под деревом, чем снова что-то снимать“(6)
„Я очень стараюсь встретить Рождество в новом доме“, - говорит виолончелистка Сильвия Ильвес, живущая в съемной квартире в Старом городе и надеющаяся, что ее мечта о собственном доме скоро сбудется. Сильвия говорит, что ей надоело жить под одной крышей с соседями и постоянно снимать квартиру, и она ищет надежное убежище, где она и ее сыновья смогут давать волю музыке, никому не мешая.
Весной этого года Kroonika побывала в гостях у Сильвии Ильвес, которая показала свою просторную квартиру в старинном доме в Старом городе на третьем этаже здания с толстыми каменными стенами. Однако спустя всего полгода Сильвия решила, что настало время собирать вещи, забрать четырёх сыновей и переехать в свой настоящий дом.
Выбор дома мечты
О том, что Сильвия хочет приобрести собственное жильё, стало известно несколько дней назад, когда она обратилась за советом к пользователям Facebook, спросив, как можно получить ипотечный кредит на лучших условиях. Дом, который она выбрала для себя и своих сыновей, находится за пределами Таллинна и стоит более 200 000 евро. „Как музыкант, сейчас у меня всё складывается очень хорошо, и дела идут только в гору, хотя я не хочу сглазить,“ — говорит Сильвия. „Я всё ещё коплю деньги на первоначальный взнос по ипотеке.“
Сильвия не раскрывает точное местоположение выбранного дома. „Когда я наконец приобрету собственный дом, журналистов туда приглашать не буду. Мой дом останется моим личным пространством. Я представляю себе, что это будет совсем другое чувство — быть в своём доме,“ — рассуждает Сильвия, добавляя, что дом находится за пределами Таллинна в лесной зоне. По её словам, квартира больше не является для нее подходящим вариантом: „Воспитывать четырёх мальчиков в многоквартирном доме абсолютно невозможно. Пусть даже это будет маленький дом. Если банк не предоставит мне нужную сумму, я возьму жильё поменьше, но сейчас надеюсь всё же получить дом мечты, который мы с мальчиками уже посмотрели, и им он очень понравился.“
Устала от аренды и соседей
По словам Сильвии, она много переезжала, в том числе вместе с детьми. Она жила на улицах Кундери, Крейцвальди, Якоби, Пикк и Комеэди, а также в Пирита. На Тартуском шоссе напротив Стокмана они прожили пять лет. Сейчас Сильвия окончательно устала от аренды и постоянных переездов. „Я лучше буду жить под деревом, чем снова что-то арендовать. Мне абсолютно надоело снимать жильё. Это значит, что ты зависишь от кого-то или подчиняешься кому-то. Я не хочу зависеть от других людей. В своём доме я могу делать, что захочу: играть на любом инструменте, мои дети могут шуметь, никого это не будет беспокоить.“
Соседство с другими людьми в одном доме осложнило отношения Сильвии с соседями, особенно из-за занятий музыкой её и детей. „Я не хочу быть обузой для соседей из-за своих детей или музыки. Я не хочу злить кого-то из-за своей семьи. Поэтому я чувствую, что нам нужно покинуть этот дом. Дом должен быть местом, где ты чувствуешь себя как дома. Дом должен быть крепостью,“ — говорит Сильвия, добавляя, что соседи даже обращались к владельцу квартиры с жалобами на её семью.
„Я действительно стараюсь изо всех сил, чтобы отпраздновать грядущее Рождество в новом доме. Я не смогу провести Рождество в доме с такой негативной энергетикой. Если я не смогу переехать до праздников, то проведу Рождество в другом месте, но не там.“