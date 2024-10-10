Ильвес надеется получить кредит на покупку жилья за более чем 200 000 евро: „Я лучше буду жить под деревом, чем снова что-то снимать“

Весной этого года Kroonika побывала в гостях у Сильвии Ильвес, которая показала свою просторную квартиру в старинном доме в Старом городе на третьем этаже здания с толстыми каменными стенами. Однако спустя всего полгода Сильвия решила, что настало время собирать вещи, забрать четырёх сыновей и переехать в свой настоящий дом.

Выбор дома мечты

О том, что Сильвия хочет приобрести собственное жильё, стало известно несколько дней назад, когда она обратилась за советом к пользователям Facebook, спросив, как можно получить ипотечный кредит на лучших условиях. Дом, который она выбрала для себя и своих сыновей, находится за пределами Таллинна и стоит более 200 000 евро. „Как музыкант, сейчас у меня всё складывается очень хорошо, и дела идут только в гору, хотя я не хочу сглазить,“ — говорит Сильвия. „Я всё ещё коплю деньги на первоначальный взнос по ипотеке.“

Сильвия не раскрывает точное местоположение выбранного дома. „Когда я наконец приобрету собственный дом, журналистов туда приглашать не буду. Мой дом останется моим личным пространством. Я представляю себе, что это будет совсем другое чувство — быть в своём доме,“ — рассуждает Сильвия, добавляя, что дом находится за пределами Таллинна в лесной зоне. По её словам, квартира больше не является для нее подходящим вариантом: „Воспитывать четырёх мальчиков в многоквартирном доме абсолютно невозможно. Пусть даже это будет маленький дом. Если банк не предоставит мне нужную сумму, я возьму жильё поменьше, но сейчас надеюсь всё же получить дом мечты, который мы с мальчиками уже посмотрели, и им он очень понравился.“

Устала от аренды и соседей