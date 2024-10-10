Дочь Элвиса Пресли два месяца хранила тело мертвого сына в своем доме

На днях были опубликованы мемуары единственной дочери Элвиса Пресли — Лизы Мари. Она рассказала шокирующие подробности, которые касались смерти ее сына Бенджамина Кио.

По словам Мари, она не смогла смириться с внезапной утратой сына и долго думала, где похоронить его. Поэтому на период раздумий женщина решила оставить тело Бенджамина в своей квартире. Наследница Пресли рассказывала, что уложила сына в кровать с сухим льдом, а в комнате постоянно поддерживала температуру 12 градусов, чтобы тело не испортилось.

„В моем доме есть отдельная спальня, и я держала Бенджамина там два месяца. В штате Калифорния нет закона, по которому кого-то нужно хоронить немедленно“, — писала она.

В книге „From Here to the Great Unknown“, новых мемуарах покойной Пресли, написанных ее дочерью Райли Киф, они пишут, что Пресли оставила сына „в доме с нами, вместо того чтобы держать его в морге“.

„Они сказали нам, что если мы сможем ухаживать за телом, то сможем забрать его к себе домой, поэтому она некоторое время держала его в нашем доме на сухом льду“, - пишет Киф, которая использовала записи воспоминаний своей матери для завершения книги. „Моей маме было очень важно иметь достаточно времени, чтобы попрощаться с ним, как она это сделала со своим отцом“.

С уходом за телом ей помогала некая владелица похоронного бюро. Мари также писала, что ее не пугала ситуация с хранящимся телом сына.

„Я думаю, что любого другого это напугало бы до чертиков, если бы его сын оказался там в таком состоянии. Но не меня“, — заявляла она.