Раскрыта сумма, которую P. Diddy готов заплатить за молчание одной из своих жертв

Сам пострадавший заявлял, что его много лет назад наняли, чтобы он поучаствовал в диких играх самого Комбса и его бывшей девушки Кэсси. В настоящий момент представители знаменитости желают добиться молчания мужчины — естественно, с помощью денег. Уточняется, что в их интересах позаботиться не только о том, чтобы не утекли еще какие-либо сведения о P. Diddy, но и сохранить репутацию его экс-возлюбленной.