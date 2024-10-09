„Хватит убивать людей. Сгинь!“: солист группы „Би-2“ публично обратился к Путину

Артист опубликовал в своем Instagram фото Кремля, которое усыпано черепами. В посте под этим кадром он вспомнил о дне рождения Путина, которое было 7 октября.

Лева также вспомнил, что когда-то пришлось встретиться с Путиным. Это случилось на Новый год, когда тот решил потанцевать под композиции группы „Би-2“. Однако сейчас певец отмечает, что Путин - президент смерти и публично обратился к нему с призывом прекратить кровавую войну в Украине: